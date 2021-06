Met de hitte van de afgelopen weken, hou je het liefst de zon zoveel mogelijk van je beglazing. Toch zit niet iedereen te wachten op een aardedonkere werk- of woonkamer. In hoeverre is zonwerend glas dan een prettige oplossing?

Waar het veelgebruikte Hoog Rendementsglas (bijvoorbeeld HR++ of triple glas) is uitgerust met een speciale coating, doet de zonwerende variant daar nog een schepje bovenop.

Roy van Leeuwen, directeur van Kenniscentrum Glas: "Een HR++ glas kan vaak nog 66 procent zonnewarmte doorlaten, terwijl zonwerende beglazing tussen de 20 en 40 procent zit. Zo'n zonwerende coating kan dus heel veel schelen. Met name als je veel glas in je huis hebt, is dat prettig. En ook zeker als je balkon of tuin op het zuiden ligt. Het verschil zal je met het weer van afgelopen week wel merken."

Milieu Centraal geeft online verschillende tips over beglazing. Zo is onder meer terug te vinden hoeveel energie en geld je bespaart met HR++ of triple glas (let op: triple glas past niet in alle kozijnen). Zulke beglazing houdt warmte binnen en werkt dus heel goed als isolatie in de winter. Wil je de hitte juist verdrijven, houd dan overdag je ramen en deuren gesloten en laat alles 's nachts doorluchten, adviseert Pim Nusselder, woordvoerder rondom energie in huis.

Nadelen van zonwerend glas in de winter

Zonwerend glas helpt om hitte buiten te houden, maar Milieu Centraal plaatst daar een kanttekening bij. Het ZHR++ glas, zoals het materiaal vaak wordt aangeduid, blokkeert immers ook de zon wanneer je huis de warmte juist goed kan gebruiken. Een zonwerende coating kan 's winters dus juist weer voor een hogere energierekening zorgen dan het normale HR++ of triple glas. Hetzelfde geldt voor zonwerende folie, dat soms voor monumentale panden weer een handige oplossing kan zijn.

Aan dat laatste voegt Nusselder een nieuwere ontwikkeling toe: vacuümglas. "Vooral in monumenten is dat geschikt, omdat de sponningen daar vaak te smal zijn voor een dik glaspakket. Vacuümglas is maar 8 millimeter breed en isoleert heel goed. In de toekomst zou dat ook interessant kunnen worden voor modernere woningen."

Ga je het liefst toch voor een folie, dan heeft Kenniscentrum Glas nog een extra puntje om op te letten. "Het zou kunnen dat de oppervlaktetemperatuur van het glas hoger wordt met zo'n folie", zegt Van Leeuwen. "Dat kan invloed hebben op de duurzaamheid van je ruit. Ook zeker als je besluit om slechts een deel te beplakken. Zo'n temperatuurverschil kan schadelijk zijn. In zulke gevallen zou het kunnen dat de garantie op je glas vervalt. Let dus goed op wat er wordt gegarandeerd door de folieleverancier. En wat er níét wordt gegarandeerd door je glasleverancier."

Verkleuring van het glas door coating

Veel blijft dus aankomen op eigen afwegingen. Van Leeuwen waarschuwt daarbij nog voor een ander bekend aandachtspunt van zonwerend glas. "De coating kan voor verkleuring zorgen", vertelt hij. "Hoe meer warmte je tegen wil houden, hoe groter de kans is dat je glas een ander kleurtje krijgt. Die verschillen kunnen best groot zijn. Gechargeerd gezegd: het lijkt een beetje alsof je door een zonnebril kijkt. Zorg er dus voor dat je goed kijkt naar wat je in huis haalt."

"Verkopers werken met glasmonsters", legt Van Leeuwen uit. "Dan krijg je een stuk ter grootte van een A4'tje. Op zich werken die al best goed om naast elkaar te kunnen leggen. Om ze te vergelijken, kun je ze onder verschillende hoeken bekijken. Maar als er een mogelijkheid is, vraag dan bijvoorbeeld ook aan een glasleverancier of er een referentieproject in de buurt zit. Dan kun je kijken hoe alles er in het echt uitziet."