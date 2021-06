De Woonbond heeft deze week een meldpunt geopend waar ontvangers van huurtoeslag zich kunnen melden als ze denken te zijn gedupeerd in de toeslagenaffaire. In twee dagen tijd hebben 180 gezinnen zich gemeld, meldt de bond aan NU.nl.

Zo'n 1,3 miljoen huurders hebben recht op huurtoeslag. Eerder bleek al dat de Belastingdienst te streng was voor huurders die vanwege hun hoge huur geen toeslag meer konden krijgen. Mede dankzij inzet van de Woonbond kan dat nu wel weer als er sprake is van 'verworven recht'.

Mensen die tussen 2012 en 2016 huurtoeslag moesten terugbetalen, zijn mogelijk net als slachtoffers van de kinderopvangtoeslagaffaire gedupeerd, zo heeft de Belastingdienst in maart laten weten. De Woonbond wil met het meldpunt meer zicht krijgen op de problemen bij ontvangers van huurtoeslag. "Het zijn in korte tijd toch wel veel mensen die zich melden", zegt een woordvoerder van de Woonbond. "Er is tot nu toe weinig ruchtbaarheid gegeven aan problemen bij de huurtoeslag. We zijn ervan geschrokken dat ook daar mogelijk zaken hebben gespeeld die niet door de beugel kunnen."

Volgens de Woonbond zijn huurders die huurtoeslag ontvangen daar vaak sterk van afhankelijk. Als dat ten onrechte wegvalt of als ze grote bedragen moeten terugbetalen, komen deze mensen met een kleine beurs snel in de problemen.

Tientallen van de 180 huishoudens die zich bij de Woonbond hebben gemeld, zeggen dat de Belastingdienst in hun situatie ten onrechte uitgaat van opzet of grove schuld bij een verkeerde aanvraag. Dat is het verwijt waardoor bij de kindertoeslagenaffaire mensen als fraudeur aangemerkt werden, waarna ze grote bedragen moesten terugstorten en forse boetes kregen opgelegd. De Belastingdienst luisterde onvoldoende naar hun bezwaren, bleek uit onderzoek van een parlementaire commissie.

Belastingdienst werkt aan herstelregeling

"Wij vinden dat deze mensen recht hebben op herstel, net als de gedupeerden van kinderopvangtoeslag", laat de Belastingdienst weten. "Wij werken op dit moment aan een herstelregeling voor deze doelgroep. Dat willen we zorgvuldig doen. En dat kost tijd. We verwachten dat we de herstelregeling in het najaar van 2021 aan de Tweede Kamer kunnen voorleggen en dat deze in 2022 in werking treedt."

"Dat er mogelijk fouten zijn gemaakt, vinden wij nog wat vaag", zegt Marcel Trip namens de Woonbond. "We willen zicht krijgen op wat er speelt en daar is dit meldpunt voor. Daarnaast willen we de politiek eerder oproepen tot actie als blijkt dat gedupeerden bijvoorbeeld nu al onterecht enorme bedragen moeten terugstorten. Het lijkt me niet goed als zij tot 2022 moeten wachten tot er iets gebeurt."

Gedupeerden met acute problemen, bijvoorbeeld mensen die de huur niet meer kunnen betalen, mogen zich ook al melden bij de Belastingdienst, bij het Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag via 0800-2 358 358.