Er zijn talloze manieren om je tuin af te scheiden van die van de buren of het openbare groen. Of je dat nu doet voor de privacy, rondspelende kinderen of tegen geluidsoverlast. Welke tuinafscheiding is het populairst?

Bij de Tuinen van Appeltern zijn meer dan tweehonderd tuinen te bezoeken om inspiratie op te doen voor je eigen tuin. "Iedere tuin bij ons heeft weer een andere afscheiding", zegt directeur Ben van Ooijen. "Wij proberen in zijn algemeenheid uit te stralen dat een tuin zo groen mogelijk is. Twee derde van het tuinoppervlak moet bestaan uit groene elementen en de rest mag dan bestaan uit verharding. Van de groene elementen is het belangrijk dat de helft hoger is dan 90 centimeter. Daarom speelt de tuinafscheiding een bepalende rol in de tuin."

Veel huishoudens kiezen voor de onderhoudsvriendelijke houten schutting. "Daar ben ik geen voorstander van", zegt hovenier Guus Kanters. "Uit principe. Ik, en ik denk veel collega's, zijn in het groen gaan werken omdat we van groen houden. Vergroenen blijft ons uitgangspunt. Kies je toch voor een houten schutting, laat het dan groen ogen. Bijvoorbeeld door er een klimop voor te zetten."

Als het aan de hoveniers ligt, zijn tuinafscheidingen vooral erg groen.

Van Ooijen geeft aan dat er veel soorten tuinafscheidingen momenteel populair zijn, maar dat deze zes eruit springen.

De populairste tuinafscheidingen op een rij

De houten tuinafscheiding. "Die komt nog altijd het meeste voor. Dat komt ook doordat die overal te koop is. Een mooie ontwikkeling is wel dat hier vaker betonnen palen worden gebruikt, waardoor het hout minder kwetsbaar is tegen rotting." De hederahaag. "De begroeiing is meteen groen en het neemt relatief weinig ruimte in beslag. Dat doet het altijd goed." Natuurlijke producten. "Denk aan rietmat, heidemat en gevlochten wilgentenen. Ze zijn alleen niet heel duurzaam, want ze gaan meestal niet langer dan vijf jaar mee." Schanskorven. "Dat is een soort muur van gevlochten metaal met daarin diverse producten. Je kunt er bijvoorbeeld steentjes, grind of boomschors in doen. Het moet alleen wel matchen met de rest van je tuin." Kant-en-klaarmuren. "Die zijn momenteel populair. Ze zijn van kunststof, maar het ziet eruit als stucwerk. Het is heel makkelijk, want ze worden al in de fabriek gemaakt. Je ziet ze veel in de wat duurdere tuinen." Staal. "Bijvoorbeeld cortenstaal. Deze wanden kun je bestellen in allerlei verschillende motieven."

"Je ziet vaak in nieuwbouwwijken veel dichte tuinafscheidingen", voegt Van Ooijen toe. "Dat geeft geen sfeer, het voelt alsof je in een hok zit. Kies voor een haag in plaats van voor hout. Bijvoorbeeld een hederahaag of taxushaag. Laat je inspireren, wil je een open variant met paaltjes, gaaswerk, wilgentenen of Engelse schapenhekken, of ga je voor een dichte variant? Bedenk alleen dat het nooit mooi is zonder groen. Je kunt op een terras nog zulke mooie tegels hebben, het wordt pas mooi en sfeervol als er beplanting bij komt kijken."

Kanters: "Mijn belangrijkste tip is: overleg met je buren. Dat voorkomt heel wat problemen. Houd je dan ook aan de erfgrenzen. Die lijnen kun je opvragen bij het Kadaster. Vooraf communiceren is een van de belangrijkste dingen bij tuinafscheidingen."

Schuttingen blijven het meest populair als afscheiding, omdat veel mensen privacy belangrijk vinden.