Dat de zomerse temperaturen eindelijk terug zijn, betekent niet meteen voor iedereen goed nieuws. Warme en benauwde slaapkamers zijn geen pretje. Hoe houd je de temperatuur aangenaam? NU.nl komt met een verzameling handige tips en wint advies in bij twee deskundigen.

Raak je gefrustreerd door de hitte in je slaapkamer, dan zijn er online uiteenlopende trucs te vinden. Kies voor een donzen of zijden dekbed, neem een koude douche vlak voor het slapen, of stop een kruik met koud water onder de dekens. Bevroren koelelementen in een handdoek werken ook, net als natte was in de kamer laten drogen, of je dekbedhoes een half uur in de vriezer leggen (afgesloten in een plastic zak).

Warmte bij de bron aanpakken

Creatieve oplossingen zijn er dus zat voor wie even rondspeurt, maar je kunt ook investeren in iets blijvends. Atze Boerstra, hoogleraar gebouwinstallaties aan de TU Delft: "Het slimst is om hitte echt bij de bron aan te pakken. Veel zonnewarmte komt via glas naar binnen, in rijtjeshuizen of appartementencomplexen die op de zuidkant uitkijken. De allereerste stap zou dus moeten zijn om te kijken wat je aan de buitenkant van je huis kunt plaatsen."

Voordat je overgaat tot het kopen van een airco, die veel energie slurpt en van negatieve invloed kan zijn op het milieu, kan een goede zonwering een handige investering zijn. "Die stap wordt nog wel eens overgeslagen", vertelt Boerstra. "Terwijl een zonnescherm of rolluik je huis zomaar een paar graden koeler maakt. Het kan nog comfortabeler zijn ook. Met een airco houd je namelijk niet het directe zonlicht tegen, wat ook warm kan gaan voelen. Het lijkt een lekker snelle oplossing, maar voor het geld dat je eraan kwijt bent kun je ook investeren in zonwering."

Vooral rolluiken zijn populair in deze tijd van het jaar, weet Roma Benelux-medewerker Niels van Vugt. "Je reduceert er niet alleen licht en warmte mee", vertelt hij. "Ze maken het inbrekers ook moeilijker. Die extra veiligheidseigenschap vinden veel particulieren een prettig idee. Bovendien liggen de prijzen doorgaans lager dan screens."

"Het nadeel van een rolluik is weer dat je het volledige zicht naar buiten kwijt bent", gaat Van Vugt verder. "Screens zijn wat dat betreft functioneler. Je kunt ze ook over terrasoverkappingen plaatsen of in de woonkamer, en dan nog steeds contact met de buitenwereld houden."

Planten en witte daken

Hoewel rolluiken ook een ventilatiestand hebben, werkt een screen beter om 's nachts de slaapkamer te luchten. Toch heeft verkoeling niet alleen maar met die buitenlucht te maken, vertelt Boerstra. "Als je het warm hebt, helpt het om lucht in beweging te brengen. Denk aan een staande of plafondventilator. Mensen onderschatten wat luchtsnelheid doet met de gevoelstemperatuur. Dat kan zomaar 3 of 4 graden schelen."

Boerstra noemt verder nog investeringstips voor daken, zoals betere isolatie (vlas of houtvezel), sedumplanten of witte kiezels en schelpjes. Voor platte daken kun je tegenwoordig ook voor een witte bovenlaag kiezen. Houten huizen 'ademen' beter dan betonnen gebouwen. Veel ideeën die soms nog te makkelijk worden overgeslagen.

"Of het nou gaat om luchtreiniging of temperatuurbeheersing; mensen willen graag snel een apparaat kunnen inpluggen om hun probleem op te lossen. Maar vaak helpt het om wat meer vanuit het totaalplaatje te denken. Niet alleen vanwege de energiekosten en milieubelasting, maar ook vanwege comfort en gezondheid."

Bij dat laatste maakt de hoogleraar wel een kanttekening. "Ouderen of mensen met hart- en vaatziekten, lopen risico bij te veel warmte. Als je dan de slag met zonwering al hebt gemaakt en het blijft te warm in de slaapkamer, dan komt er wel een punt dat koelapparaten verstandig worden."