Wat is de beste vrijstaande koelkast met vriezer? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

In veel keukens zitten de koelkast en vriezer tegenwoordig ingebouwd, maar dat kan niet in alle keukens. In zo'n geval kun je een losstaande koelkast kiezen. Het populairst zijn de koelvriescombinaties.

De Consumentenbond test koelkasten op onder meer koelvermogen, vriescapaciteit, energieverbruik en gebruiksgemak. Er zijn in totaal 104 goed verkrijgbare koelkasten getest.

Sinds maart 2021 geldt een nieuw, strenger energielabel. Koelkasten worden nu ingedeeld in de energieklassen G tot A, waarbij A het energiezuinigst is. Je herkent dit nieuwe label aan de QR-code in de bovenhoek.

Van de 88 geteste vrijstaande koel-vriescombinaties komt een grote koelkast van Samsung als Beste uit de Test. De prijs van dit model is erg gunstig, waardoor dit model ook de Beste Koop is. Voor een wat kleiner huishouden is een model van Liebherr een goed alternatief.

Deze koelkast van Samsung kun je met recht flink noemen. Het koeldeel heeft een inhoud van meer dan 200 liter en het vriesdeel ruim 70 liter. De koelkast is ruim 2,10 meter hoog.

Koelen en vriezen doet deze koelkast goed en energiezuinig. Ze heeft energielabel C en dat is volgens de nieuwe energieklassen helemaal niet slecht.

De koelkast heeft een snelvriesfunctie, waardoor het invriezen nog een stukje sneller en beter gaat. De vriezer is no-frost, wat betekent dat je hem in principe niet hoeft te ontdooien.

Naast de snelvriesfunctie heeft ze ook een snelkoelfunctie. Handig om veel boodschappen tegelijk te koelen. Je koelkast is daarmee snel weer op temperatuur.

Mocht je een extra koelkast voor in de garage of schuur zoeken, dan is dit model ook een prima keuze. Deze koelkast kan goed tegen een warmere of koudere omgeving en houdt de temperatuur binnen in de koelkast mooi stabiel.

Een nadeel is wel dat de verlichting in de koelkast niet ideaal is en dat het schoonmaken een lastig klusje kan zijn.

Als je wat minder ruimte in je koelkast nodig hebt, is dit model van Liebherr een goed alternatief. De inhoud van het koeldeel (ruim 135 liter) is kleiner dan die van de Samsung en met 160 centimeter is deze koelkast ook een stuk minder hoog. Wel is ze wat duurder in aanschaf.

Koelen en vriezen doet ze heel aardig. Maar ze is daar wel wat minder goed in dan de Samsung.

Deze koel-vriescombi is behoorlijk energiezuinig en heeft een snelkoelfunctie en snelvriesfunctie. De vriezer is no-frost. Verder houdt dit model de temperatuur in de koelkast en vriezer goed stabiel, ook in warmere of koudere ruimtes.

Een nadeel is dat de groentelades en het vriesdeel niet heel handig zijn in het gebruik.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.