Omdat keukenspeciaalzaken nog altijd grote marges pakken op designkeukens, groeit de belangstelling voor upgrades door het vervangen of restylen van de kastdeurtjes. Bedrijven die (ook nieuwe) IKEA-keukens een opfrisbeurt geven, groeien als kool.

Via sociale media en YouTube-video's tippen mensen elkaar dat je de keukenkasten ook kunt beplakken met grote stickers (ook wel 'wrappen' genoemd) of van andere lak kunt voorzien voor een hele nieuwe look, zodat je niet een hele nieuwe keuken hoeft te kopen. Als je een beetje handig bent, doe je het zelf.

Dat er markt voor is, merkte Bob Scheffer van Technicolor Carcare. De corebusiness van zijn bedrijf is het wrappen van auto's, maar de vraag naar keukens nam het laatste jaar toe. "Door corona zijn we explosief gegroeid. Iedereen lijkt wel wat aan z'n huis te willen doen. Inmiddels hebben we een eigen spuiterij, waarbij we de kastdeurtjes van een andere lak kunnen voorzien. Restaureren van oude keukens is er ook bijgekomen."

Metamorfose van IKEA-keukens in trek

Andere bedrijven hebben zich bijna volledig toegelegd op de metamorfose van nieuwe IKEA-keukens. K14 heeft showrooms in Doetinchem en Breda, maar breidt het komende jaar uit naar Delft, Amsterdam, Utrecht, Zwolle, Eindhoven en Enschede. "Het concept wordt steeds bekender en populairder", zegt eigenaar Bart Mulder. "We doen onderzoek bij IKEA-filialen. Drie jaar geleden wist een op de twintig bezoekers dat dit kan, inmiddels zeven op de twintig."

In de showroom van K14 kun je kiezen uit alle kleuren. In de showroom van K14 kun je kiezen uit alle kleuren. Foto: K14

IKEA faciliteert de markt zelfs, door het voor klanten heel makkelijk te maken een keuken te bestellen zonder frontjes. "Dat is letterlijk één druk op de knop", aldus Mulder. "Ook andere zichtbare delen kunnen we vervangen, zodat je de basis en apparaten van IKEA hebt en vervolgens wel een unieke uitstraling. Wij hebben alle kleuren in plaats van de twaalf bij IKEA. Je kunt kiezen voor natuurstenen aanrechtbladen, terrazzo, composiet, zeg het maar."

Volgens Mulder levert de Zweedse meubelgigant een goede basis. "In tegenstelling tot veel keukenspeciaalzaken is IKEA transparant over de prijzen en veel goedkoper. Wil je unieke frontjes, dan is de keuken bij ons zo'n 20 procent duurder. Een keuken van 5.000 euro kost dan 6.000 euro."

'Spaanplaat gaat lang mee zolang er geen vocht in komt'

Andere restylers geven hun eigen draai aan de IKEA-keukens van het type METOD. Zo maakt Koak Design voornamelijk houten frontjes, van bijvoorbeeld bamboe, eikenhout en notenhout. "Op basis van een plattegrond kunnen we een prijs bepalen", zegt Jimmy van Heese van Koak. "Bij sommige keukens komt nog een wat luxere apparatuur, zoals een Quooker-kraan. Maar mensen mogen dat ook elders bestellen en zo hun hele keuken zelf samenstellen."

“Een totaal nieuwe keuken kost wel 10.000 of 20.000 euro. Dat kan echt goedkoper.” Jimmy van Heese, frontbouwer

Van Heese ziet aan de socialemediakanalen dat de belangstelling groeit. "Een totaal nieuwe keuken kost wel 10.000 of 20.000 euro. Dat kan echt goedkoper, zeker als je de opstelling niet verandert." Daar is Mulder het mee eens. "Het is allemaal spaanplaat. Zolang er geen vocht in komt, kan het lang meegaan en is restylen van een bestaande keuken dus ook een optie. Apparaten heb je ook zo vervangen. Installatie kun je vaak zelf doen, dat is echt geen hogere wiskunde."

'Gebruik geen stickers, maar ander materiaal'

Ook wrappen is een doe-het-zelfklus, maar volgens Bob Scheffer komt er wel wat bij kijken. "Alle frontjes moeten eraf, de handvatten, scharnieren... dan reinigen, ontvetten en wrappen. Gebruik daarvoor bij voorkeur geen goedkope stickerfolie, want dan zie je snel beschadigingen. Wij gebruiken autowrapfolie, een pvc-achtig materiaal van 3M of Avery dat bijvoorbeeld ook voor verkeersborden wordt gebruikt. Dat blijft goed zitten, maar is zelfs demontabel als je weer eens wat anders wil."

Volgens Homedeal kost wrappen zo'n 500 euro voor een kleine keuken, tot 1.600 voor een grote keuken. Bij Technicolor, met autowrap, kost het grofweg tussen de 1.500 en 2.500 euro. Mat zwart is de populairste kleur. Er zijn overigens ook tal van andere bedrijven die stickers en decoratiefolie aanbieden. Zo is op Bol.com bijvoorbeeld onder meer zelfklevend decoratiefolie te koop met marmermotief.