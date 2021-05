Is het hopeloos ouderwets, of juist heel vooruitstrevend? Tapijten kwamen de afgelopen decennia niet veel meer voor in Nederlandse huiskamers, maar nu lijkt de interesse toch weer toe te nemen.

De signalen zijn er al een paar jaar, weet interieurspecialist Tanja Saarberg van vtwonen. Als formulemanager brengt ze jaarlijks een bezoek aan Milaan voor de Salone del Mobile, de grootste interieurontwerpbeurs ter wereld. Een toonaangevende plek voor stylisten, die hun inspiratie via tijdschriften en websites later weer door kunnen geven aan de consument.

"In presentaties van ontwerpers zien we dat tapijt veel en steeds vaker gebruikt wordt", vertelt Saarberg. "Dat zegt meteen iets over de toekomst. Hoewel het een tijd kan duren voordat zoiets helemaal doorwerkt naar de Nederlandse markt."

In slaapkamers zijn tapijten nog het meest toegankelijk. Foto: Desso

Afhankelijk van land en cultuur

Saarberg legt uit dat een keuze voor tapijt bij Nederlanders wellicht nog niet voor de hand ligt. "Als je zoekt naar vloerbedekking, is een kamerbreed tapijt misschien wel het laatste waar je aan denkt. Dat hangt ook af van het land waar je komt. In Engeland hebben ze zelfs tapijt in badkamers."

Michel Lammens, marketingmanager bij Tarkett, erkent ook dat de interesse deels met cultuur van een land te maken heeft. "In Scandinavië zijn mensen bijvoorbeeld meer op hout georiënteerd, omdat daar veel van beschikbaar is. En in Zuid-Europa zie je weer meer keramiek, vanwege de temperatuur. Op tapijtgebied is Nederland een middenmoter."

Wooneilanden maken met vloerkleden

"Ik denk dat tapijten in Nederland op een nieuwe manier terug gaan komen", voegt Saarberg toe. "Wel als losse karpetten, maar dan bijna volledig kamerbreed. Op die manier kun je het bijvoorbeeld ook nog steeds oprollen, om het schoon te laten maken."

"Vloerkleden op maat raken bij ons nu meer in trek", bevestigt Lammens. "Mensen kiezen daar bijvoorbeeld voor om wooneilanden mee te maken. Stylisten spelen er ook veel mee. Je kunt er bepaalde ruimtes mee verbinden of juist opdelen. Bovendien ben je vrij om een eigen vorm voor het tapijt te kiezen."

Opdelen van de ruimtes met verschillende kleuren tapijt. Foto: Desso

Schonere lucht dankzij tapijten?

De Duitse Allergie- en Astmabond toonde in 2005 aan dat tapijten voor een gezondere lucht kunnen zorgen, omdat ze meer fijnstof vasthouden dan een harde vloer. Desso, onderdeel van Tarkett, kwam zelfs met een speciaal tapijt dat extra veel stofdeeltjes zou kunnen opnemen. Nederlandse deskundigen benadrukten later in Trouw dat een goede luchtkwaliteit ook simpelweg met zorgvuldig onderhoud te maken heeft.

Lammens vertelt dat er intussen meer innovaties op het gebied van vloerkleden en tapijten zijn. Zo introduceert Tarkett met textiele planken, die als lange stroken makkelijker te installeren of juist te vervangen zijn. De kwaliteit van garensoorten wordt daarnaast ook steeds beter, waardoor klassieke wijnvlekken tegenwoordig beter op te lossen zijn. Mits je snel genoeg handelt natuurlijk.

Een tapijt blijft vergt meer onderhoud dan laminaat of pvc. Foto: Desso

'Er zijn veel alternatieven die goedkoper zijn'

Een tapijt blijft wat dat betreft om meer onderhoud vragen dan laminaat of pvc. "Ik geloof ook niet dat we ooit terug zullen komen op het niveau waar we twintig jaar geleden waren", erkent Lammens. "Weer een dominant aandeel in de woonkamer krijgen, lijkt me echt een utopie. Er zijn nu eenmaal veel alternatieven beschikbaar, die soms ook simpelweg goedkoper zijn."

"Zeker de jonge consument, die nooit is opgegroeid met tapijten, begint het nu een beetje te ontdekken", gaat Lammens verder. "Het geeft een stukje comfort, wat bijvoorbeeld in de slaapkamer prettig is. En vergeet ook zeker de akoestische eigenschappen niet. Houten vloeren mogen dan heel praktisch zijn, maar weerkaatsen veel geluid."