Welke wasmachine is de beste voor een gezin van vijf personen of meer? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Ga je een nieuwe wasmachine kopen, dan is het belangrijk om te letten op het vulgewicht (ook wel capaciteit genoemd). Dit is het maximale gewicht dat in de trommel past bij een katoenwas. Kleinere machines hebben een capaciteit van 5 tot 7 kilo. Maar voor gezinnen van vijf personen of meer is minimaal 8 kilo aan te raden.

De Consumentenbond test verschillende soorten wasmachines op onder meer schoonwassen, spoelen, centrifugeren, energie- en waterverbruik en programmaduur. Er zijn in totaal 164 wasmachines getest die op dit moment in de winkels verkrijgbaar zijn.

Sinds maart 2021 geldt een nieuw, strenger energielabel. Wasmachines worden nu ingedeeld in energieklassen G tot A, waarbij A het energiezuinigst is. Je herkent dit nieuwe label aan de QR-code in de bovenhoek.

Van de 110 geteste modellen in de categorie wasmachines voor grotere huishoudens komt een model van Bosch als Beste uit de Test. Een wasmachine van Zanussi is de Beste Koop.

Er kwamen overigens meer wasmachines als Beste uit de Test. We lichten hier de wasmachine uit die het laagst geprijsd is.

Deze wasmachine van Bosch is beschikbaar in vier verschillende versies. Ze zijn technisch gelijk aan elkaar en verschillen alleen in kleur van de deur en waterbeveiliging.

De WAXH2K75NL wast uitstekend schoon, zowel met het katoenprogramma als het programma voor synthetische was (Easy Care). Tijdens het wassen maakt hij ook maar weinig lawaai. Ook centrifugeert de machine goed.

De machine heeft een automatische wasmiddeldosering. Hierbij vul je een reservoir met wasmiddel en gebruikt de machine bij iedere wasbeurt automatisch de juiste dosering. Ook kun je de machine op afstand bedienen met de Home Connect-app.

De WAXH2K75NL is voorzien van AquaStop. Dit is de beste waterbeveiliging. Je bent daarmee beveiligd tegen lekkage in de pijp en in de machine. Er zijn ook modellen met AquaSecure. Dit beveiligt alleen tegen lekkage in de pijp.

Een nadeel is wel dat de programma's wat lang duren. Het katoenprogramma duurt zo'n 3,5 uur en het Easy Care programma zo'n 2,5 uur.

Als je liever wat minder geld uitgeeft, dan is dit model van Zanussi een goed alternatief. Hij heeft een prima prijs-kwaliteitverhouding.

De Zanussi is een eenvoudige machine zonder automatische wasmiddeldosering, bediening met een app of waterbeveiliging.

Zowel katoen als synthetische stoffen wast de machine goed schoon. Hij centrifugeert ook goed. Een extra voordeel is dat hij zuinig is met water.

Maar er kleven ook nadelen aan deze machine. Zo gaat het volstoppen en leeghalen van de trommel niet zo soepel en kan de bediening wat onduidelijk zijn.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.