Wie iets aan z'n huis wil laten doen, heeft grote problemen om vakmensen zoals aannemers, loodgieters en vloerenleggers te vinden. Als ze al tijd hebben, zijn ze genoodzaakt de prijzen te verhogen vanwege grote schaarste aan materialen, blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Leveringen van hout, staal, isolatiematerialen en kunststoffen laten langer op zich wachten dan gebruikelijk en de prijzen zijn het laatste kwartaal omhoog geschoten. Aannemers reppen over prijsverdubbelingen en sommige producten zijn in Nederland nauwelijks meer beschikbaar.

"De situatie werd de laatste maanden al nijpender en het is nog steeds een hot item in de bouw", stelt Madeline Buijs, sectoreconoom Bouw van ABN AMRO. "De schaarste neemt verder toe." Bewerkt hout is volgens Centraal Bureau Statistiek 12 procent duurder dan een jaar geleden, staal meer dan 15 procent. "Bij nicheproducten kunnen de prijzen nog veel harder stijgen", stelt ze.

Producenten pvc-buizen leggen fabrieken gedeeltelijk stil

Vakblad Cobouw schrijft al maanden over alle problemen die zich voordoen op de bouwplaats. De voorraden dreigen op te raken. Nieuwste hoofdstuk is een tekort aan pvc-buizen, waardoor Nederlandse producenten hun fabrieken gedeeltelijk stil moeten leggen.

Dat de situatie verslechtert, is goed te merken bij de groothandel, zegt aannemer Murat Demirebakan van FixEnjoy Bouw in Amsterdam. "Voor houten balken en multiplex platen betaal ik twee keer zoveel als voorheen", zegt hij. Dat moet ik doorrekenen aan de consument, maar die snapt dat niet. Ze denken dat ik ze oplicht, maar het zijn gewoon bizarre tijden."

Wat de oorzaak is van de schaarste in de bouw is per productgroep anders, legt Buijs van ABN AMRO uit. "Het belangrijkste is dat vorig jaar de productie is afgeschaald toen de coronapandemie uitbrak. Fabrikanten gingen ervan uit dat de economie en dus ook de vraag naar bouwmaterialen zou instorten. Dat is niet gebeurd. Voor sommige materialen is de vraag zelfs toegenomen. Het is dus een vraag-aanbodprobleem."

Ook zou de rol van de Verenigde Staten meespelen. Het land koopt veel houtproducten weg uit Europa en betaalt een hogere prijs. Daardoor neemt de schaarste in heel Europa toe.

Ook voor een nieuwe keuken moet je langer wachten

Niet alleen bij grote verbouwingen hebben consumenten geduld nodig. Parketleggers en meubelstoffeerders komen volgens het AD om in het werk. Ook een keuken is niet zomaar besteld. De levertijden voor keukenapparatuur is onder meer fors toegenomen.

De Duitse producent BSH-Group, bekend van de apparatuur van Bosch en Siemens, heeft het over "uitdagingen in de coronacrisis". "De wereldwijde vraag naar huishoudelijke apparaten is sinds mei 2020 aanzienlijk gestegen. Alle BSH-fabrieken produceren al enkele maanden op volle capaciteit. Door de aanhoudende hoge vraag zijn wij momenteel niet in staat alle apparaten binnen de gebruikelijke levertijden te leveren", laat een woordvoerder in een e-mail weten.

Brancheorganisatie Bouwend Nederland zegt dat bouwers weinig kunnen doen aan de schaarste. "Onze energie is erop gericht dat aannemers er met hun opdrachtgevers uitkomen als de materiaalprijzen zo hard zijn gestegen, dat een bouwproject verlieslijdend wordt", zegt woordvoerder Richard Massar. "Bij een volgende klus kunnen we het meerekenen, maar bij bestaande klussen moeten contracten soms worden opengebroken. Het is belangrijk dat alle bouwers door deze periode komen, want ze zijn nog hard nodig de komende jaren."