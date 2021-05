Welke inbouwvaatwasser is de beste? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

De meeste mensen kiezen voor een vaatwasser die mooi weggewerkt is in de keuken. Standaard zijn inbouwvaatwassers zo'n 80 tot 85 centimeter hoog en 60 centimeter breed. Maar er zijn ook hogere en smallere modellen.

Sinds maart 2021 zijn er nieuwe energielabels. Eerdere energielabels (zoals A++) zijn dus vervallen. Vaatwassers worden nu ingedeeld in de energieklassen G tot A, waarbij A het energiezuinigst is.

De Consumentenbond test vaatwassers op onder meer schoonwassen, de programmaduur en het energie- en waterverbruik. Er zijn in totaal zestig vaatwassers getest die verkrijgbaar zijn.

Van de 51 geteste inbouwvaatwassers is een model van Miele de Beste uit de Test. Een vaatwasser van IKEA is de Beste Koop.

Deze Miele is niet goedkoop. Maar je krijgt er een prima vaatwasser voor terug.

Het belangrijkste is dat je vaat helemaal schoon uit de machine komt. En dat is het geval bij zowel het automatische programma als het ecoprogramma. Daarbij wordt de vaat ook met beide programma's goed gedroogd.

Het automatische programma past zich aan de hoeveelheid vaat en vuil in de machine aan. Dit programma is redelijk zuinig wat betreft water- en energieverbruik. Het ecoprogramma doet dat nog een stuk beter.

De machine is voorzien van de laatste technische snufjes. Hij heeft wifi en je kunt hem op afstand met een app aan- of uitzetten. Ook zijn er diverse opties voor milieuvriendelijker wassen. En je kunt gebruikmaken van een zogenoemde Powerdisk. Zo'n disk voorziet de vaatwasser automatisch van vaatwasmiddel (twintig wasbeurten per disk). Je kunt ze kopen via de Miele-webshop of bij een vakhandelaar.

Ook is de Miele makkelijk in gebruik. Je kunt de hoogte van het bovenrek zelf instellen. De besteklade kun je inschuiven en ook in hoogte verstellen.

Een nadeel is dat de programma's wat lang duren. Het automatische programma valt met zo'n 2,5 uur nog mee. Maar het ecoprogramma duurt met zo'n 3 uur en 45 minuten vrij lang. Een ander nadeel is dat je het filter lastig kunt bereiken als je dat wil schoonmaken. Daarvoor moet je de onderste sproeiarm demonteren.

Een goed en goedkoper alternatief is dit model van IKEA. Deze vaatwasser heeft een prima prijs-kwaliteitverhouding.

Wassen doet hij goed, zowel met het hoofd- als met het ecoprogramma. Drogen doet hij vooral goed tijdens het ecoprogramma. Het hoofdprogramma doet dit redelijk, maar minder goed dan gemiddeld. Het water- en energieverbruik is gemiddeld.

In tegenstelling tot de Miele is de programmaduur van de IKEA een stuk korter. Het hoofdprogramma duurt ruim 2 uur en het ecoprogramma ruim 2,5 uur. De IKEA heeft geen automatisch programma. Wel kun je kiezen voor de optie 'halve lading'.

Een nadeel is dat je deze machine niet flexibel kunt indelen en hij geen handige plek voor glazen heeft. Daarnaast is het apparaat ook wat lastig te bedienen. De knoppen zitten erg dicht op elkaar en de symbolen zijn onduidelijk.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.