Terwijl de isolatie van onze woningen steeds beter wordt, zien we de ventilatie nog wel eens over het hoofd. Dat brengt gezondheidsrisico's met zich mee. Hoe zorg je ervoor dat de luchtkwaliteit in huis goed genoeg blijft?

Een stomende badkamer, etensdampen in de keuken, een rokende open haard; binnenshuis zijn er uiteenlopende plekken te vinden waar je moet waken voor te veel fijnstof of schimmels. Het Longfonds waarschuwt dat de lucht binnenshuis vaak ongezonder is dan mensen denken. Zeker nu we meer thuis werken, is dat iets om in de gaten te houden.

Zo geeft het gezondheidsfonds online verschillende tips, onder meer gericht op thuiswerkplekken. Printers en computers kunnen bijvoorbeeld schadelijke stoffen verspreiden, dus is het raadzaam om die in een goed geventileerde ruimte te plaatsen. Regelmatig een raam of deur openzetten is belangrijk, vooral bij koken, douchen of klussen. Daarnaast horen luchtroosters altijd open te staan en moet een ventilatiesysteem constant blijven draaien.

Hygrometers en luchtreinigers helpen een handje

Tegenwoordig zijn er uiteenlopende hulpmiddelen op de markt om zelf luchtkwaliteit te monitoren. NU.nl publiceerde eerder al een artikel over het belang van een koolmonoxidemeter. Met een hygrometer houd je daarnaast de luchtvochtigheid van de woning in de gaten. Het advies luidt om die tussen de 40 en 60 procent te houden. Ligt de luchtvochtigheid lager, dan kun je geïrriteerde ogen of luchtwegen krijgen. Wordt deze te hoog, dan hebben schadelijke schimmels meer kans om te groeien.

"Een hygrometer kan inzicht geven in de relatieve luchtvochtigheid in huis", vertelt woordvoerder Herman Vijlbrief van het Longfonds. "Maar een hygrometer lost je eventuele probleem natuurlijk niet op."

Een luchtreiniger lijkt een optie. Zet zo'n machine in je keuken, en de schadelijke dampen zouden moeten verdwijnen. Nadeel is dat zulke reinigers een stuk duurder zijn dan de gemiddelde meetapparaatjes. Er bestaat nog geen officieel keurmerk voor de reinigers en er zijn daardoor ook slechte exemplaren op de markt, bleek uit een eerder artikel van de Volkskrant. Sommige filtertechnologieën leveren schadelijke reststoffen op, waarmee een reiniger dus averechts zou kunnen werken.

'Geen bewijs voor positief effect op gezondheid'

"Er is geen overtuigend bewijs dat luchtreinigers effect hebben op de (long)gezondheid", voegt Vijlbrief daaraan toe. "Toonaangevende instanties als het RIVM en de GGD raden luchtreinigers dan ook niet aan. Longfonds volgt dit advies en raadt aan om zoveel mogelijk de bron van de luchtvervuiling aan te pakken. Wees je ervan bewust dat je zelf ook kunt bijdragen aan gezonde lucht. Onder andere door zo min mogelijk te vervuilen en goed te ventileren."

Wat dat betreft is het ook slim om afzuigkappen en ventilatieroosters schoon te houden. En woon je in de buurt van een druk verkeerspunt, dan kan het slim zijn om je huis te luchten buiten spitstijden.

Maar hoe het zit het met ventileren in de zomer? De benauwend warme buitenlucht houden we het liefst zoveel mogelijk buiten. Kunnen we in die maanden niet juist beter alles potdicht houden? "Het blijft toch echt belangrijk om 24 uur per dag je huis te ventileren", vertelt Pim Nusselder van Milieu Centraal. "Je wil de CO2 nu eenmaal weg hebben en vervangen voor verse zuurstof. Daar kunnen luchtreinigers je ook niet bij helpen."

De klassieke tip blijft daarom komende zomer van belang: lucht je huis 's nachts. "Als het daarna nog steeds te heet blijft, kun je nog de luchtroosters aan de zonkant van je huis gesloten houden", voegt Nusselder toe. "Een aardig compromis, waarmee je de warmste lucht buiten houdt. Met een ventilator zorg je dan nog voor een luchtstroom in je huis."