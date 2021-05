Vijftigplussers die hun kind graag op weg willen helpen op de woningmarkt zien vaak financieringsmogelijkheden over het hoofd, stelt Van Bruggen Adviesgroep. De belangrijkste opties op een rij.

1. Belastingvrij schenken (jubelton)

Voor de aankoop van een huis mag je belastingvrij tot 105.302 euro ontvangen van wie dan ook. Behalve van ouders dus ook van de buurman of een kennis. Voorwaarde is dat je zelf nog onder de veertig jaar oud bent. Ben je met z'n tweeën, dan mag je twee keer deze 'jubelton' ontvangen, oftewel 210.000 euro.

Minder geld mag ook. Met 10.000 euro kan een woningzoekende nét wat meer geld hebben om te overbieden en dat gebeurt nog altijd bij zeker 60 procent van de woningen. "Een handvol ouders kan zich een zogenoemde jubelton veroorloven. Terwijl ook een kleinere financiële ondersteuning door ouders wel de manier is voor het kind om net het laatste stapje te zetten om een huis te bekostigen", zegt Michiel Meijer, directeur van Van Bruggen Adviesgroep.

2. Overwaarde inzetten

Vijftigplussers hebben vaak, door de jaren heen, overwaarde opgebouwd. Mensen van tussen de 55 en 75 jaar oud hebben gemiddeld meer dan 200.000 euro aan overwaarde op hun huis zitten. Die overwaarde kunnen ze benutten door een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten, waarvoor ze zelf heel lage extra maandlasten krijgen. Op die manier kunnen ze dankzij een verzilverhypotheek of 'opeethypotheek' geld vrijmaken om te schenken of uit te lenen (zie punt 3).

3. Familiebank/familiehypotheek

Je kunt als ouders geld uitlenen aan je kind(eren) voor een hypotheek. Dat is vaak voor beide partijen financieel voordeliger dan schenken, omdat je als kind de rente fiscaal kunt aftrekken. Het voordeel voor de ouders is dat de hypotheekrente die zij ontvangen, hoger is dan wanneer het geld op een gewone spaarrekening zou blijven staan.

“Ouders mogen de opgebrachte rente wel weer jaarlijks schenken aan hun kinderen, zodat die de familie-hypotheek sneller en gemakkelijker kunnen aflossen.” Michiel Meijer, directeur Van Bruggen Adviesgroep

Meijer wijst erop dat de rente overeen moet komen met de rente die banken vragen. "Maar ouders mogen de opgebrachte rente wel weer jaarlijks schenken aan hun kinderen, zodat die de familiehypotheek sneller en gemakkelijker kunnen aflossen." Je mag belastingvrij een schenking ontvangen van ouders tot 6.604 euro per jaar.

Nadeel van de familiehypotheek is dat kinderen er niet ineens meer door kunnen lenen, stelt hypotheekdeskundige Marga Lankreijer van Independer. "Je zou wel een extra lening kunnen nemen voor een verbouwing, na het passeren van de overdracht bij de notaris", zegt ze. "Maar ook dan geldt dat het inkomen toereikend moet zijn."

4. Garantstelling hypotheek

Als je een hypotheek afsluit met een borgstelling van je ouders, kun je gemiddeld 30 procent meer lenen. Het kan niet bij alle banken en heeft ook wel wat risico's.

Volgens Geld.nl zijn er twee mogelijkheden: ouders tekenen voor een deel van de hypotheek dat je op basis van je inkomen nog niet zelf kunt dragen. Als je de hypotheek niet meer kunt betalen, zijn de ouders alleen aansprakelijk voor dat deel van de hypotheek. Of ouders staan borg voor de hele hypotheek. Op het moment dat de maandlasten niet meer op te hoesten zijn, moeten ouders het betalen.

Lankreijer waarschuwt wel dat ouders ook een BKR-codering kunnen krijgen bij deze constructie. "Het is in alle gevallen belangrijk dat je je goed laat voorlichten over de mogelijkheden."