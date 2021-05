Het aantal hoveniers in Nederland neemt toe. Het vak wordt steeds populairder, mede door de toenemende vraag van particulieren om hun tuin een opknapbeurt te geven. Waar moet je op letten als je een hovenier wil inhuren?

"We zien al zo'n vijf tot tien jaar een groei in het aantal hoveniersbedrijven", zegt Richard Maaskant van de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG). "De laagdrempeligheid om een eigen bedrijf te beginnen stimuleert vakmensen dat te doen. Particulieren investeren ook meer in hun tuin."

Dat blijkt ook uit recente cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK). Sinds 2016 is het aantal landschapsverzorgers, zoals de branche in het Handelsregister wordt genoemd, met maar liefst 29 procent gestegen.

“Iedere dag is anders. Af en toe ben je timmerman, dan weer metselaar of elektricien.” Guus Kanters, eigenaar hoveniersbedrijf

Guus Kanters uit het Noord-Brabantse Venhorst begon in het najaar van 2020 zijn eigen hoveniersbedrijf. Als student tuin- en landschapsinrichting deed hij mee aan het NK tuinaanleg en werd afgelopen jaar samen met Thijs Janssen zelfs Nederlands kampioen. "Daar ben ik heel trots op", vertelt de twintigjarige Kanters. "Vanuit daar is het gaan lopen. Groen is altijd mijn passie geweest, voor mij is er geen mooier vak dan hovenier. Iedere dag is anders. Af en toe ben je timmerman, dan weer metselaar of elektricien."

Kanters merkt dat de vraag naar zijn werk enorm is. "Ik ben nu al tuinen voor 2022 aan het inplannen. Ik kom om in het werk, dat had ik nooit verwacht. Door het vele thuiswerken zien mensen hun tuin veel. Ze houden misschien wat geld over omdat ze niet op vakantie of uit eten kunnen, en willen dat besteden aan hun tuin."

Maaskant van VGH ziet ook dat mensen meer geld investeren in hun tuin, al constateert hij dat gemeenten juist bezuinigen op beheer van de openbare ruimte.

Professional van beunhaas onderscheiden

Waar moet je eigenlijk op letten wanneer je een hoveniersbedrijf inschakelt? "Een minimale eis is toch wel dat een bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dat onderscheidt de professional van de beunhaas", aldus Maaskant van VHG.

"Verder kun je letten op een lidmaatschap van VHG en bedrijfscertificeringen conform bijvoorbeeld de beoordelingsrichtlijnen van Stichting Groenkeur. Kijk vooral ook goed naar hoe de offerte is opgebouwd. Is alles goed omschreven? En let op of er leveringsvoorwaarden zijn bijgevoegd."

“Er is weinig onderhandelingsruimte. Het is niet zoals bij de keukenboer dat er zomaar wat procent vanaf kan.” Richard Maaskant, Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Uiteraard zijn die voorwaarden afhankelijk van je wensen en de grootte van je tuin. "Momenteel zijn de materialen erg schaars", zegt Maaskant. "Producten als hout en verhardingswerk zijn lastig aan te komen, daarom geldt er nog net geen dagprijs. Hou er dus rekening mee, dat als je nu een gesprek hebt met een hovenier, de prijs anders kan zijn op het moment dat de tuin opgeleverd gaat worden. Er is weinig onderhandelingsruimte. Het is niet zoals bij de keukenboer dat er zomaar wat procent vanaf kan."

Tips om te besparen van hovenier Kanters:

Kijk naar eerder aangelegde tuinen van een hovenier. Een tuin kost nu eenmaal veel geld.

Zorg voor het juiste ontwerp. Laat het goed uitwerken, dan kom je niet achteraf voor teleurstellingen te staan.

Bespaar niet op het grondwerk. Dat is de basis. Anders kun je over een half jaar beginnen met herstelwerkzaamheden.

Wordt het toch te duur? Dan kun je besparen op de beplanting. Kies voor kleine, jonge planten in plaats van volwassen vaste planten. Het groeit vanzelf.

Informeer naar goedkopere mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld de beregening heel luxe met een app laten doen, of wat simpeler met een kastje aan de muur.

Verlichting is prijzig, dat kun je eventueel ook nog later laten doen.

Wil je vooral meer privacy in de tuin, kijk dan voor inspiratie bij vtwonen.