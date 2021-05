Wat is de beste stofzuiger? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Stofzuigers zijn er in verschillende vormen. Robotstofzuigers en steelstofzuigers worden steeds populairder en zijn vooral erg gemakkelijk in het gebruik. Maar ze zijn minder geschikt voor het zware werk. Daarvoor kun je nog altijd het beste een gewone sledestofzuiger kiezen.

De Consumentenbond test stofzuigers bijna elke maand op onder meer zuigprestaties, gebruiksgemak, stofuitstoot en geluid. Er zijn in totaal 194 stofzuigers getest die goed verkrijgbaar zijn.

Een model van AEG is de Beste uit de Test. Een stofzuiger van Rowenta is de Beste Koop.

Deze stofzuiger van AEG blinkt uit in zuigen van tapijt. Vooral als je harige huisdieren hebt, is hij een absolute aanrader. Met de meegeleverde turboborstel verdwijnen huisdierharen als sneeuw voor de zon.

Heb je geen last van huisdierharen bij jou in huis, dan kun je het standaardmondstuk gebruiken. Dat werkt beter bij het opzuigen van stof. Vooral stof van tapijt en uit kieren zuigt hij prima op.

Een ander pluspunt is dat hij tijdens het zuigen maar weinig lawaai maakt. En het werkbereik van 12 meter is aan de ruime kant. Hij is ook niet heel zwaar en log, waardoor je vrij gemakkelijk de trap kunt zuigen.

Maar de stofzuiger heeft ook nadelen. Met stof van harde vloeren kan hij wat minder goed omgaan. Hij zuigt harde vloeren wel oké, maar niet super.

Daarnaast kan hij bij bepaalde klussen wat minder makkelijk zijn in het gebruik. De stofzuigermond zuigt zich soms behoorlijk vast aan het tapijt en hij glijdt niet altijd even soepel over de vloer.

De stofzuiger is verkrijgbaar in twee kleuren: rood en zwart.

Geef je liever wat minder geld uit, dan is deze stofzuiger van Rowenta een goed alternatief. De prijs-kwaliteitverhouding van dit model is uitstekend.

In tegenstelling tot de AEG is dit een zakloze stofzuiger. Dit kan handig zijn, maar heeft ook zeker nadelen.

De Rowenta zuigt prima, zowel op tapijt als op harde vloeren. Ook is hij goed is het opzuigen van huisdierharen en prima te gebruiken als je last hebt van stofallergie.

Een nadeel is dat deze stofzuiger niet heel soepel over tapijt glijdt. De zuigkrachtregeling op het handvat is lastig te bedienen, waardoor een los kleedje zuigen bijna onmogelijk is. Ook op trappen is hij niet handig te gebruiken.

Daarnaast is het onderhoud niet prettig. Zo haal je bijvoorbeeld het stofreservoir lastig in en uit de stofzuiger. En bij het legen van dit reservoir is het niet mogelijk om je handen stofvrij te houden. Daarnaast zijn ook de filters lastig te verwijderen.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.