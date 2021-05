Als de zomer zich straks aandient, wachten in stedelijke gebieden lange avonden op het dakterras. Maar hoe richt je jouw terras het best in en zorg je ervoor dat het een sfeervolle plek wordt? Met deze tips maak je van jouw dakterras de fijnste plek van het huis.

Volgens Suzanne de Jong, interieurstylist en eigenaar van &SUUS Interieur Advies en Styling, is het belangrijk om je bij de inrichting van het dakterras als eerst af te vragen welke functie het terras moet krijgen. "Wil je het vooral gebruiken om te zonnen en te loungen, of wordt het een plek om te barbecueën en eten met vrienden?"

Reinier Ruijgrok is eigenaar van Ruijg Meubels en maakt meubels op maat. "De een wil een overkapping of veranda waar een loungeset onder staat. De ander creëert juist een soort buitenkeuken met plek voor een kamado of barbecue. Dit is dan het centrale punt van het terras", vertelt hij. "Voor deze mensen fungeert het dakterras echt als plek om met vrienden of familie buiten te kunnen eten."

Volgens Ruijgrok is het op het dakterras van belang om alle ruimte te gebruiken en niet te diepe banken en stoelen neer te zetten. "Bij voorkeur zet je op het dakterras stoelen of banken zonder leuning, zoals een picknickbank", vertelt hij. De Jong tipt om vooral de hoogte in te werken. "Zet bijvoorbeeld stapelbare bloempotten op elkaar, ga voor een verticale plantenbak of hang bloempotten op. Zo houd je meer ruimte over voor meubels op het dakterras."

Voor kleine dakterrassen tipt de interieurstylist: "Gebruik multifunctionele meubels die makkelijk te verplaatsen zijn." Daarnaast is het bij kleinere terrassen slim om een bistroset te nemen die je ook weer makkelijk kan inklappen. "Ook zijn meubels op pootjes een tip, daar kun je als het ware onderdoor kijken, wat het terras ruimtelijker maakt", aldus De Jong.

Plaats niet alleen accessoires op de grond, maar werk de lucht in. Plaats niet alleen accessoires op de grond, maar werk de lucht in. Foto: Getty Images

Zorg voor genoeg privacy op je dakterras

"Wil je wat beschutter zitten, denk dan eens aan een kamerscherm", zegt De Jong. Zelf heeft ze voor meer privacy een gordijn opgehangen. "Dat maakt het terras huiselijk en sfeervol." Een gordijn kun je tussen twee palen ophangen. Een gordijnroede aan een overkapping is ook een optie.

Volgens vtwonen is een palletbank ook een oplossing voor meer privacy, omdat je dan lager zit. Daarnaast is een natuurlijke beschutting een optie: "Kies voor planten en bloemen die mooi rechtop staan en eventueel hoger kunnen groeien. Denk bijvoorbeeld aan lavendel. Dat geurt ook nog eens heerlijk."

“Met lampionnen, lantaarns en kaarsen maak je van je dakterras een verlengstuk van je woonkamer.” Suzanne de Jong, interieurstylist

Zorg ervoor dat je bij de inrichting van het dakterras de grond niet over het hoofd ziet. "Een buitenvloerkleed zorgt voor een zachte ondergrond en brengt meteen sfeer. Voor een permanent andere sfeer zijn tegels een goed idee. Als ze passen bij de binnenvloer, lopen binnen en buiten mooi in elkaar over en wordt de leefruimte optisch verlengd", aldus vtwonen.

En dan de finishing touch. "Je maakt het terras pas echt persoonlijk en sfeervol met accessoires. Denk na over de verlichting, zodat je op warme zomeravonden lang op het terras kunt blijven zitten. De string lights zijn al tijden favoriet en geven gelijk een gezellige sfeer", aldus De Jong. "Met lampionnen, lantaarns en kaarsen maak je van je dakterras een verlengstuk van je woonkamer. Als het een beetje meezit, zit je hier zomers vaker dan in je woonkamer."