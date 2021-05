Wie zich verdiept in een nieuwe badkamer, krijgt al gauw een stortvloed aan keuzes op zich af. Daarbij is het tegelaanbod al een markt op zichzelf. Waar moet je rekening mee houden? En hoe zijn de grote prijsverschillen te verklaren? NU.nl vraagt twee deskundigen om tips.

De zoektocht naar passende tegels kan stress opleveren. Denk bijvoorbeeld aan verkooptrucs in de winkel, zoals schommelende kortingen en lastige prijsonderhandelingen. Bovendien hebben klusbedrijven het momenteel razend druk, waardoor ze gemakkelijk hun prijzen wat omhoog kunnen gooien.

Dankzij tips van de Consumentenbond kunnen kopers op dat gebied al beter beslagen ten ijs komen. Wil je daarnaast vooraf weten op welke kosten je moet rekenen bij het betegelen van een badkamer, dan maakt Homedeal online een schatting.

Maar met alleen die informatie is nog lang niet alles even helder. Kijk maar eens naar de prijzen. In het overzicht van Homedeal is te zien hoe tegelkosten per vierkante meter kunnen vertienvoudigen. Hans de Kock, productmanager sanitairtegels van IGM, vertelt dat wandtegels bij Baderie uiteen kunnen lopen van 25 tot 100 euro per vierkante meter. Wat koop je voor dat grote verschil?

"Goedkopere tegels zijn vaak wat zachter", legt De Kock uit. "In het duurdere segment kom je tegels tegen die op andere klei zijn gebakken, gerectificeerd zijn, of bijvoorbeeld een 3D-technologie gebruiken voor een natuurlijke uitstraling. Er wordt nu vaak voor een keramisch pakket met een houtlook gekozen. Bij de prijzige variant zit er dan zo veel detail in, dat het nauwelijks nog van echt hout te onderscheiden is."

Meer mogelijk met nieuwe technologie

De keuze voor natuursteen neemt intussen af vanwege het onderhoud, legt De Kock uit. "Marmer heeft bijvoorbeeld een open structuur, waardoor je het moet blijven behandelen om het mooi te houden. In plaats daarvan kiezen mensen vaker voor moderne tegels met dezelfde uitstraling. Vroeger leverde dat nog een badkamer op waarin je steeds herhalingen van hetzelfde motief zag, maar dankzij nieuwe technologie loopt het nu allemaal veel natuurlijker door."

Ook handgemaakte tegels zijn vanwege de authentieke uitstraling populair, maar Thijk Vlaanderen van Tegel Ambacht is daar zelf geen groot fan van. "Als je het over hardheid en slijtvastheid hebt, doe mij dan maar een moderne tegel", merkt de tegelspecialist op. "Echte terracotta is bijvoorbeeld weer terug van weggeweest, maar ik adviseer dat eigenlijk niet. Zulke tegels worden wel behandeld met bepaalde oliën om ze waterafstotender te maken, maar het worden nooit de keiharde moderne tegels."

“Persoonlijk advies, ontwerp en een complete afwerking met volledige garantie krijg je niet bij een bouwmarkt.” Hans de Kock

Het ruime tegelaanbod vind je niet alleen bij speciaalzaken, maar soms ook tegen lagere prijzen in bouwmarkten. De Kock erkent dat dat materiaal niet slechter hoeft te zijn. "Bij Hornbach kun je soms dezelfde tegels vinden, misschien zelfs voor een betere prijs. Wij onderscheiden ons juist door alles van a tot te verzorgen. Persoonlijk advies, ontwerp en een complete afwerking met volledige garantie krijg je niet bij een bouwmarkt."

"Kwaliteitstechnisch hoeft het inderdaad niet zo gek veel uit te maken waar je de tegels koopt", vult Vlaanderen aan. "Bij een badkamer hoef je je bovendien ook minder zorgen te maken over slijtage. Hardheid wordt pas belangrijk in een ruimte die druk belopen is."

Maar ook deze specialist benadrukt dat het materiaal niet alles is waar je op zou moeten letten. "Het probleem ligt vaak niet bij de tegel, maar bij de persoon die ermee werkt. Wij worden wekelijks gebeld door mensen die in de problemen zitten. Tegels die niet goed vastliggen, lekkende stukjes. Er zullen wel bedrijven zijn die dat oplossen, maar ik wil niet in de ellende van een ander zitten. Wij kunnen alleen kwaliteit waarborgen als we van begin tot eind betrokken zijn."