Wat is de beste robotgrasmaaier En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Heb je geen zin om zelf je gazon te maaien en ben je bereid daar flink voor in de buidel te tasten? Dan moet je zeker een robotgrasmaaier kopen. Hoewel ze nog best aan de prijs zijn, worden ze langzaam maar zeker wel iets goedkoper. Je hebt al een goede voor rond de 800 euro.

Een robotgrasmaaier werkt door het herkennen van een begrenzingsdraad om je gazon. Zo blijft de maaier altijd binnen de lijntjes die je zelf bepaalt.

Alle robotmaaiers mulchen. Dat betekent dat ze gemaaid gras extra fijn maken en over het gazon verdelen. Dat is goed voor het gras en zorgt voor minder grasafval.

De meeste robotmaaiers hebben beveiliging tegen diefstal: een alarm of een pincode. Daarnaast hebben ze vaak een regensensor die voorkomt dat ze in de regen aan het werk gaan.

De Consumentenbond heeft veertien robotgrasmaaiers getest die goed verkrijgbaar zijn. Een machine van AL-KO is de Beste Koop. Twee machines van Bosch zijn de Beste uit de Test. Van deze twee beschrijven we de goedkoopste.

De Bosch Indego S+ 350 is een robotmaaier voor gazons tot 400 vierkante meter. De maaibreedte is 19 centimeter. Er wordt een hulpstuk om te mulchen meegeleverd. De minimale maaihoogte is 30 millimeter, de maximale maaihoogte 50 millimeter.

Op gebruiksgemak haalt deze Bosch de maximale score. Hij is beveiligd met een alarm en een pincode. Tijdens het maaien maakt hij weinig lawaai. Deze maaier werkt op een Li-ion-accu van 18 volt.

Deze machine heeft geen regensensor. Je kunt hem bedienen via een app op je smartphone.

De AL-KO Robolinho 500 E is een robotmaaier voor gazons tot 500 vierkante meter. Deze maaier heeft een Li-ion-accu van 20 volt, maakt weinig lawaai en is beveiligd met alleen een pincode.

De minimale maaihoogte van deze Al-KO is 25 millimeter, de maximale maaihoogte 55 millimeter. De maaibreedte is 20 centimeter.

Dit apparaat heeft geen regensensor en is niet te bedienen via een app op je smartphone.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.