Je hoeft maar te zappen langs een woonprogramma op tv of het beeldscherm kleurt al bruin of beige. Huiskamers met aardse tinten zijn in en volgens kenners blijft dat nog wel even zo.

"Ik zou het het warme zwart noemen", zegt stylist Fietje Bruijn van magazine vtwonen. Je ziet het terug in bekleding, op de wand en in accessoires. Bruin vormt een uitstekende basis en dat zeg ik niet alleen vanwege mijn achternaam", grapt ze. "Het past bij alle natuurlijke materialen goed en is ook wel een retrokleur."

Niet geheel toevallig is de kleur van het jaar ook een bruintint: Brave Ground noemt verfmerk Flexa het. Als een van de grootste verf- en coatingproducenten ter wereld geldt het moederbedrijf AkzoNobel als trendsetter en drukt het dus een stevige stempel op wat de rest van de designwereld op kleurgebied uitbrengt.

"We vinden het een aardse kleur die groei symboliseert. In de aarde kun je bomen planten. Het is een verbindende kleur", sprak Heleen van Gent van AkzoNobel poëtisch bij de presentatie. "Alle andere kleuren worden mooier als je Brave Ground in dienst van de rest laat staan. Dat vinden we passen in deze tijd."

Brave Ground, de kleur van het jaar volgens AkzoNobel (Flexa). Brave Ground, de kleur van het jaar volgens AkzoNobel (Flexa). Foto: AkzoNobel

Volgens Bruijn moet je je goed realiseren dat de kleur bruin een ruimte donker kan maken als je ermee aan de slag gaat. "Als er genoeg lichtval is, kan het mooi zijn. Zeker als je het met zwart of donkerblauw combineert. Ik vind dat heel mooi. Je maakt er absoluut een statement mee. De kleur is bezig met een comeback en het is een blijvertje."

Vijf redenen waarom bruin populair is

Warmte: Bruin is warmer dan zwart en beige is warmer dan wit, zo simpel is het. Het brengt ons een beetje terug naar de jaren zeventig, maar ook naar zonnige bestemmingen waar we zo naar verlangen.

Diepte: Verschillende bruin- en beigetinten zorgen niet alleen voor de nodige sfeer, maar ook subtiel voor meer diepte. Helemaal wanneer je die natuurlijke kleuren in meerdere materialen laat terugkomen. Beige is prachtig in een kalkverf, maar ook in linnen en wol. Combineer je het met blonde of bruine houttinten, dan wordt het totaalplaatje verre van saai.

Natuurlijk: Natuurlijke kleuren en materialen zijn niet meer weg te denken en ook daar komt beige weer als ideale basiskleur om de hoek kijken. Het past ook helemaal in de cottage core trend, uiteraard geïnspireerd op de Engelse cottages.

Evenwicht: Beige brengt evenwicht waar je misschien net even over het randje wilde gaan. Wanneer je veel koude of juist warme kleuren in je interieur gebruikt, kan beige de overkill opheffen. Wit is dan vaak juist een te groot contrast en zwart te donker of te hard. Probeer dan beige of een warm wit en de balans is terug.

Greige: Heb je nog een beetje je twijfels bij beige? Dan is greige misschien meer jouw ding. Het is een lichtgrijs met een toefje bruin en volgens modeontwerper Giorgio Armani "het smaakvolle midden tussen grijs en beige".