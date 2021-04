Bij het kopen van een huis kiezen steeds minder starters voor ontbindende voorwaarden. Volgens vergelijkingssite Independer bijna een op de drie. Ze proberen daarmee meer kans te maken op een woning, maar dat brengt een risico met zich mee.

Met ontbindende voorwaarden kun je nog afzien van het kopen van een huis wanneer het koopcontract al is getekend. Bijvoorbeeld als je de financiering niet rond krijgt of als uit de bouwkundige keuring blijkt dat er verborgen gebreken zijn.

In het eerste kwartaal van 2018 was het percentage dat geen ontbindende voorwaarden afsprak nog 12 procent, drie jaar later 30 procent, blijkt uit cijfers van vergelijkingssite Independer. De Hypotheker bevestigt het beeld. "Het lijkt meer en meer een norm te worden", zegt Carina Kloet van De Hypotheker. "Zeker nu op zoveel huizen wordt overboden, neemt het risico toe. Als een huis lager wordt getaxeerd, moet je namelijk het verschil met eigen geld betalen."

Percentage starters dat geen ontbindende voorwaarden opneemt. Percentage starters dat geen ontbindende voorwaarden opneemt. Foto: Independer

Dat het zelfs met ontbindende voorwaarden fout kan gaan, bewijst het verhaal van Irma Meulendijk. Ze kocht samen met haar man een huis in het Brabantse Geldrop waaraan nogal wat opgeknapt moest worden. "We hebben het huis bouwkundig laten keuren. Als er meer dan 100.000 euro nodig zou zijn voor renovatiewerkzaamheden, hadden we het niet kunnen betalen."

Irma Meulendijk en haar man konden nog net onder de aankoop van een huis uitkomen. Irma Meulendijk en haar man konden nog net onder de aankoop van een huis uitkomen. Foto: Eigen foto

Funderingsonderzoek nodig vanwege scheuren in de muur

Uit het bouwkundig rapport kwam het nodige naar voren: boktor en houtworm in het dak bijvoorbeeld. Er zou ook een funderingsonderzoek nodig zou zijn omdat er scheuren in de muur zaten. "Toen we daarop aandrongen bij de makelaar, werd dat geweigerd. Er zou een gat in de vloer moeten worden gegraven en daar ging de verkoper niet mee akkoord. Hij bracht dat zo overtuigend, dat we het er aanvankelijk bij lieten zitten. Pas toen de Rabobank niet akkoord ging met de hypotheek, hebben we er alsnog op aangedrongen. Het blijkt een recht te zijn om funderingsonderzoek te laten doen."

Uiteindelijk was het rapport net op tijd af voor Meulendijk om de pijnlijke conclusie te trekken dat ze samen met haar man de funderingsherstelwerkzaamheden niet konden betalen. Eén dag voor het aflopen van de ontbindende voorwaarden is de koop teruggedraaid. Anders hadden ze 10 procent van de aankoopsom moeten overmaken: bijna 30.000 euro in dit geval. "Ons is een hoop ellende bespaard gebleven, maar je ziet maar hoe alert je moet zijn. Helaas had de makelaar niet het beste met ons voor."

"In deze krappe woningmarkt zie je dat starters sneller en ondoordachter handelen. Ze hebben misschien eerder al achter het net gevist en doen alles om maar een huis te bemachtigen. Met alles risico’s van dien", aldus Marga Lankreijer-Kos, hypotheekexpert van Independer. "Een huis kopen is een belangrijke stap in je leven. Ga daar niet roekeloos mee om en laat je alsjeblieft goed adviseren door bijvoorbeeld een aankoopmakelaar en een hypotheekadviseur."

Ook De Hypotheker zegt bij klanten altijd af te raden zonder ontbindende voorwaarden een huis te kopen. "Wel kunnen we helpen met het op tijd in orde maken van alle documenten, nog vóór de aankoop van de woning. Dan kun je de periode dat de ontbindende voorwaarden gelden verkorten, wat aantrekkelijker is voor de verkoper", aldus Carina Kloet.