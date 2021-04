Volgens traditie gaat in Nederland de vlag uit op Koningsdag (27 april) en Bevrijdingsdag (5 mei). Op Herdenkingsdag (4 mei) hangt de vlag halfstok. Ben jij van plan om dit jaar een vlag te kopen, dan helpen onderstaande tips bij de montage.

"Het is elk jaar hetzelfde: de meeste bestellingen komen binnen op de dag vóór Koningsdag of zelfs op de dag zelf", weet Gerwin Vink van het bedrijf Bos Vlaggen. "Dan zijn ze in ieder geval op tijd voor de dagen die nog komen. Misschien ook nog wel een dag waarop Nederland coronavrij is", grapt hij.

Nadat je een vlag online of bij de bouwmarkt hebt gekocht, zoek je een goede plek op voor de houder. "Kies een plek waar je er met een keukentrapje makkelijk bij kunt", raadt klusjesman Gerd Kuijpers aan. "Het liefste op baksteen, ik zou hem niet in of rond kozijnen monteren. Als je houten gevelbekleding hebt, zou ik voor een wat kleinere vlag gaan."

Benodigdheden: Waterpas

Potlood

Boorhamer/klopboormachine

Vier 6 millimeterpluggen

Vier schroeven van 4 millimeter bij 40 millimeter

Hamer

Schroevendraaier/schroefmachine

Stap 1: Tekenen

"Zet met potlood en waterpas een streep van 12 centimeter op de muur", zegt Kuijpers. "Pak vervolgens de vlaggenstokhouder en kijk door de twee bovenste gaatjes. Als je de lijn ziet, zet je daar stipjes. Daarna zet je ook stipjes bij de onderste twee gaatjes. Zorg dat de stipjes op de steen vallen, niet op de voeg. "

Een vlaggenstokhouder. Een vlaggenstokhouder. Foto: Bos Vlaggen

Stap 2: Boren

"Pak een 6 millimetersteenboor of een boorhamer of klopboormachine. Je moet gaatjes boren van 4 centimeter diep. Meet dat af op de boor en plak een stukje tape, zodat je kunt zien wanneer je moet stoppen met boren. Dan boor je de gaten. Goed een paar keer heen en weer zodat het stof eruit is, da's belangrijk."

Stap 3: Pluggen en schroeven

Dan heb je de schroeven van 4 millimeter bij 40 millimeter nodig. "Dat is een normale maat, dus ik denk dat dat bij de meeste vlaggenstokhouders goed is", verzekert Kuijpers. "Sla de plugjes met een hamer in de muur. Daarna pak je de vlaggenstokhouder en kijk je door de gaatjes of je de plug ziet. Draai de schroeven eerst met de hand al een beetje in, zodat hij hangt. Daarna met een schroevendraaier of schroefmachine met een passend bitje aandraaien."

Vlaggenprotocol: Koningsdag 27 april: vlag, mag met oranje wimpel (alleen bij verjaardagen)

Herdenkingsdag 4 mei: vlag halfstok

Bevrijdingsdag 5 mei: vlag zonder wimpel

Wat veel mensen volgens Vink van Bos Vlaggen niet weten, is dat de vlag halfstok hangen nog niet zo gemakkelijk is met een normale vlaggenstok. "Vroeger werden tiewraps gebruikt, maar tegenwoordig worden standaard halfstokclips meegeleverd. Die zijn ook los te bestellen."

Een vlaggenmast monteren is iets ingewikkelder dan een vlaggenstokhouder aan een gevel. Je moet vrijwel altijd beton storten. Bos Vlaggen heeft daarvoor een instructievideo op YouTube gezet. Van de bijna vierduizend klanten die jaarlijks een vlaggenmast aanschaffen, kan zeker 90 procent dat gewoon zelf, verzekert Vink.