Veel mensen sluiten hun huis hermetisch af als ze op vakantie gaan, maar niet iedereen denkt daar hetzelfde over. Bob Smits stelt zijn huis beschikbaar voor vakantiegangers, sinds 2006 wil hij niet anders meer. "Dit is veel persoonlijker."

Met het oog op dure hotels en vakantieparken die in coronatijd weinig te bieden hebben, kan een huizenruil gunstig uitpakken. Zeker met mensen die je al kent, is een afspraak zo gemaakt. Maar ook daarbuiten is er tegenwoordig heel veel mogelijk. Via platforms als Home Exchange (voorheen HuizenRuil) en HomeLink kun je in contact komen met deelnemers over de hele wereld.

Smits heeft er inmiddels 32 ruilen op zitten. Terwijl hij samen met zijn gezin in onder meer Tanzania, Australië en Costa Rica zat, woonden er anderen in zijn Bilthovense villa. In coronatijd hield hij het dichter bij huis. "Vorig jaar zaten we in Valkenswaard", vertelt hij. "Een hele andere woning dan die van ons. Modern en stijlvol, heel fijn ook. Wat vooral belangrijk is voor je ruil, is dat je mensen uitzoekt die in dezelfde levensfase zitten als jij."

De huizenruiler legt dat verder uit. "Toen we vijftien jaar geleden begonnen, waren onze kinderen een stuk jonger. Dan is het niet prettig om in een huis te zitten van mensen die die fase al gehad hebben.

En andersom geldt dat ook. In het verleden vonden we het geen enkel probleem om te ruilen met een jong gezin. Maar nu staan er in ons huis wat meer breekbare spullen. Met kleine kinderen moet je dan meer gaan opletten. Dat is ook stressvol voor degene met wie je ruilt."

Een villa in Tanzania waar Bob Smits bivakkeerde. Een villa in Tanzania waar Bob Smits bivakkeerde. Foto: Bob Smits

'Verzekeraar doet vrijwel nooit moeilijk'

Vereniging Eigen Huis laat weten dat woningruil regelmatig voorkomt, en dat er geen speciale regels voor gelden. "Het geldt niet als verhuur", legt Hans André de la Porte uit. "Wel kan het verstandig zijn om je verzekeringsmaatschappij op de hoogte te stellen."

"Als je huis voor langere tijd bewoond is door anderen, kan de verzekeraar in theorie moeilijk doen bij schade. Maar dat gebeurt eigenlijk nooit als je van tevoren contact opneemt. Soms wordt een kleine premieverhoging gevraagd."

'Wederzijds vertrouwen is heel belangrijk'

Bang voor diefstal of misbruik is Smits nooit geweest. "Een van de belangrijkste aspecten, is het wederzijdse vertrouwen. Dat moet je opbouwen. Tegenwoordig werkt het heel goed via videobellen. Je leert de mensen zo al een stuk beter kennen. Je ziet hun huis, hoort hoe ze in het leven staan. Dat creëert een band."

Bij Smits en zijn gezin is er in vijftien jaar tijd nooit iets ernstigs voorgekomen. "We hebben wel eens bumperschade aan onze auto gehad, omdat onze gasten halsoverkop naar het ziekenhuis moesten met een kind dat zijn arm had gebroken. Ze vlogen de volgende dag terug, dus konden het niet meer laten repareren. Daar boden ze meteen hun excuses voor aan, en ze stonden erop de kosten te betalen."

Zelf kiezen welke spullen beschikbaar worden gesteld

Huizenruilers kunnen zelf kiezen welke spullen ze beschikbaar stellen voor hun gasten. "Sommige mensen ruilen liever niet van auto", vertelt Smits. "Maar wij hebben onze verzekering daarop afgestemd. Als je naar het buitenland reist, is het ook vaak erg handig als je een geschikte lokale auto kunt gebruiken."

"Het zal niet voor iedereen weggelegd zijn", gaat De Bilthovenaar verder. "Sommige mensen moeten er niet aan denken om vreemden in huis te hebben. Die vragen zich misschien af welke kamers en deuren ze allemaal op slot moeten draaien. Maar wij maken ons daar niet druk om. Als iemand een kastje open wil trekken, be my guest."