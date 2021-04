Wat is de beste accugrasmaaier? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Welke grasmaaier je het beste kunt kopen, is afhankelijk van je gazon. Heb je een klein stukje gras dan kun je waarschijnlijk volstaan met een handgrasmaaier. Heb je een groter gazon, dan is een grasmaaier met snoer de meest gangbare optie. Maar wil je geen gehannes met een snoer, dan biedt een accugrasmaaier uitkomst. Ze zijn helaas wel een stuk duurder. Maar ze worden steeds goedkoper en dus interessanter.

De Consumentenbond test verschillende soorten grasmaaiers op onder meer maaien en gebruiksgemak. In totaal zijn er zeventig grasmaaiers getest die goed verkrijgbaar zijn.

Binnen de categorie accugrasmaaiers doet Stihl het erg goed. Een model van Stihl is de Beste uit de Test en een ander model van hetzelfde merk is de Beste Koop.

De RMA 339 C is geen goedkope grasmaaier. Hij moet het ook niet hebben van zijn grootte. Met een maaibreedte van 37 cm is hij niet heel groot. Maar maaien doet hij goed.

Hij is vooral erg prettig in het gebruik en zeer degelijk. Ook maakt hij weinig lawaai.

Je hebt verschillende accu's (AK 10, 20 en 30) voor deze grasmaaier. Ze verschillen in capaciteit. Deze is getest met de zwaarste accu (AK 30) en daarmee kun je op een volle lading zo'n 31 minuten maaien. En hij laadt op in zo'n 150 minuten.

De machine is ook geschikt voor mulchen, maar je moet de mulchkit er wel los bijkopen. Bij mulchen bedek je tijdens het maaien de grond met versnipperd gras. Dit kan handig zijn, want het is goed voor je gazon en je hebt minder tuinafval.

Geef je liever wat minder geld uit, dan is de RMA 235 een prima optie. Dit instapmodel van Stihl is voor een accumaaier goedkoop. De maaibreedte is niet groot, maar hij maait goed.

Ook dit model is zeer degelijk en prettig in het gebruik. Hij maakt wel een stuk meer lawaai dan de Beste uit de Test.

De accu's voor dit model zijn dezelfde als bij de Beste uit de Test. Dus ook hier kun je kiezen uit verschillende accu's. Deze is getest met de AK 20 en daarmee kun je op een volle lading zo'n 27 minuten maaien. En hij laadt op in zo'n 150 minuten.

De RMA 235 heeft geen mulchfunctie.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.