Wie zelf groene energie wil opwekken, kan daarbij meer doen dan zonnepanelen plaatsen. Dankzij relatief kleine windturbines, neergezet op gunstige locaties, blijft er ook in de donkere maanden stroom binnenkomen. Hoe waardevol is deze techniek voor de toekomst?

Het verhaal van Green Hybrids, een bedrijf dat zogeheten windwokkels aanbiedt, is in de basis vrij simpel. Zonnepanelen leveren in de zomer vaak meer stroom dan je gebruikt, terwijl dat in de winter juist andersom is.

Zet er een windwokkel naast, die met name in het voor- en najaar zijn werk goed doet, en je krijgt een betere balans in je energie. De kosten voor één exemplaar liggen rond de 3.000 euro.

"Voor nu kun je nog makkelijk stroom terugleveren dankzij de salderingsregeling", legt CEO Peter Goulooze uit. "Maar als die wordt afgebouwd, blijf je zitten met een overproductie van stroom. We krijgen nu veel aanvragen van mensen die zelfvoorzienend willen zijn en ontdekken dat ze het niet redden met alleen zonnepanelen. Vijf jaar geleden begonnen we met leveren aan het mkb, maar inmiddels bestaat meer dan de helft van onze klanten uit particulieren."

De windwikkel is voor relatief kleine groep een uitkomst

Toch is windenergie zeker niet voor iedereen weggelegd. "Een zonnepaneel is makkelijk, maar voor wind heb je vrije lucht nodig", zegt Goulooze. "Per locatie moet je goed naar de omstandigheden kijken. Een rijtjeshuis in een woonwijk is wat dat betreft lastig, maar met een ruime boerderij wordt er weer meer mogelijk. Momenteel werken we samen met een vve, voor windwokkels en zonnepanelen op het dak van een nieuw appartementencomplex. Met die mix kunnen bewoners nul op de meter krijgen."

De efficiëntie van windwokkels wordt door de wetenschap in twijfel getrokken. Volgens Green Hybrids zou de gemiddelde energie op jaarbasis gelijk zijn aan tien tot twaalf zonnepanelen. Maar Gerard van Bussel, emeritus hoogleraar windenergie aan de TU Delft, veegt dat idee van tafel. "Als je per vierkante meter 250 kWh per jaar haalt, ben je al heel knap bezig. Je zou dan dus een torenhoge turbine nodig moeten hebben. Voor een particulier komt er te weinig uit om iets leuks op te leveren. Bovendien verkijken mensen zich heel vaak op hoeveel wind er nou echt rond een gebouw waait."

“Zonnepanelen leveren toch echt meer op.” Gerard van Bussel, emeritus hoogleraar windenergie, TU Delft

'Het was een goed PR-verhaal'

Van Bussel werkte jarenlang samen met een bedrijf dat kleine turbines ontwikkelde. "We voerden verbeteringen door en de verkoop liep goed", vertelt hij. "Maar dat laatste kwam voornamelijk doordat je het buitenoppervlak in alle kleuren kon krijgen, inclusief logo's."

"Bedrijven konden op die manier uitstralen dat ze bezig zijn met duurzame energie. Er kwam zeker stroom uit natuurlijk, maar het was ook gewoon een goed PR-verhaal. Voor particulieren kan die duurzaamheid natuurlijk ook belangrijk zijn. Maar zonnepanelen leveren toch echt meer op."

Goulooze zegt de kritiek te begrijpen. "Een windwokkel kan ook echt niet alles. Maar wij beroepen ons op wat we fysiek meten. De locatie is daarbij bepalend voor wat je eruit haalt. Elke windplek is anders. De installatie vergt meer aandacht dan een zonnepaneel. En sommige locaties stellen later pas teleur, omdat bomen bijvoorbeeld dusdanig zijn doorgegroeid dat de wind wordt opgesloten."

Thuisbatterijen zijn nog te duur

Dat de zon niet altijd schijnt en de wind niet altijd waait, is een bekend probleem bij de opwekking van duurzame stroom. Thuisbatterijen zouden op termijn uitkomst kunnen bieden, maar zijn nu nog te duur. De vraag naar accu's is volgens Goulooze momenteel vooral groeiend onder bedrijven. "Vanwege de salderingsregeling hebben particulieren er wellicht nog niet zo'n behoefte aan."

Voor de toekomst ziet de ondernemer hoe windenergie een aanvulling kan worden op zonnepanelen. "Op de plekken waar het in Nederland kan, hopen we dat mensen zelfvoorzienend kunnen worden. Zodat ze dus minder gebruik hoeven te maken van het elektriciteitsnetwerk."