Wat moet je als huurder doen als de verhuurder ineens zegt dat hij het huurcontract van je woning wil opzeggen? Veel huurders kennen de regels niet en laten zich makkelijk afwimpelen.

Huurteams Nijmegen is een stichting die huurders en verhuurders gratis bijstaat om juridische problemen op te lossen. "In Nijmegen behandelen we jaarlijks zo'n drie- tot vierhonderd zaken", zegt directeur Irene van Setten van de stichting die wordt gesubsidieerd door de gemeente Nijmegen. "Meestal is de strekking van de vraag die wij krijgen: mag dit wel? Het antwoord is vaak: nee, dit mag niet. Huurders zijn heel goed beschermd, maar er is sprake van een soort piepsysteem. Als je niks zegt, kan de verhuurder vaak gewoon zijn gang gaan."

En dat gebeurt ook. Van Setten ziet regelmatig dat verhuurders zich beroepen op zelfverzonnen regels in contracten, die wettelijk niet gegrond zijn. "Bijvoorbeeld dat de huiseigenaar zijn woning wil verkopen of verbouwen. Dat zijn allebei geen geldige redenen om het huurcontract op te zeggen."

"In de praktijk zien we veel verschillende zaken", zegt advocaat Kim Kroon, die bij advocatenkantoor Van Till in Amsterdam gespecialiseerd is op het gebied van huurrecht. "Zeker hier op de Amsterdamse markt met de oplopende vastgoedprijzen. Huurders zitten er al een tijdje tegen een gunstige huurprijs. De verhuurder voelt de druk om rendement te maken en kan allerlei manieren zoeken om de huurder eruit te krijgen, want dan kan hij daarna een hogere huurprijs vragen."

Door de overheid zijn er regels opgesteld wanneer de huur wel beëindigd mag worden. "Het huurcontract moet voldoen aan dwingend rechtelijke bepalingen. Dat zijn een soort overkoepelende regels waaraan een rechter toetst", zegt Kroon, die ook veel verhuurders bijstaat. "Een verhuurder kan één tijdelijk huurcontract geven van maximaal twee jaar. Wordt de beëindiging van het contract niet op tijd aangezegd, dan wordt het huurcontract automatisch een contract voor onbepaalde tijd. In dat geval heeft de verhuurder een uitspraak van de rechter nodig om de huurder er legitiem uit te krijgen, als de huurder niet met de beëindiging instemt."

Verhuiskostenvergoeding voor de huurder

Het komt voor dat verhuurders de huurders onder druk proberen te zetten totdat de huurder akkoord gaat met een voorstel van de verhuurder. Iets wat regelmatig voorkomt. "Onderteken daarom nooit zomaar iets", waarschuwt Van Setten van Huurteams Nijmegen.

"Zeg niets toe zonder dat je juridisch advies hebt ingewonnen. Veel verhuurders doen ook maar wat. Vaak niet eens uit kwade bedoelingen. Mocht de zaak voor de kantonrechter komen en de verhuurder wordt in het gelijkgesteld, dan kan de huurder vaak aanspraak maken op een verhuiskostenvergoeding. Toch een kleine 6.000 euro."

"Het omgekeerde maken we vaak ook mee", zegt Kroon. "Dat een verhuurder als vriendendienst iemand tijdelijk in zijn woning laat, omdat diegene in nood zit. Vervolgens beroept de huurder zich op huurbescherming en wil hij er niet meer uit. We maken mee dat huurders misbruik maken van de bescherming die ze krijgen."

De advocaat vervolgt: "Een ander voorbeeld hiervan is dat de verhuurder een foutje maakt door een all-inhuurprijs in het huurcontract op te nemen. Dat kan door de huurcommissie worden bestraft door de huurprijs flink te verlagen. De verhuurder moet er dan ook goed op letten dat hij een kale huurprijs in het contract opneemt. De verhuurder kan het beste een apart bedrag in het contract laten opnemen voor eventuele extra's, zoals het meehuren van inventaris."

Zorg als verhuurder en als huurder dan ook dat je het contract laat checken en dat je alles goed op papier hebt staan. Dat voorkomt dit soort ingewikkelde situaties.