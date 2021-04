Uitgekeken op die ene kledingkast of dat ene tv-meubel? Dan kun je die meubels natuurlijk verkopen, aanbieden bij een kringloopwinkel of weggooien. Een andere optie is je meubels upcyclen, waarmee je ze een tweede leven geeft.

Upcyclen is eigenlijk best eenvoudig. Je neemt een oud meubelstuk en geeft die een nieuw uiterlijk en soms ook een nieuwe functie, zoals Miranda Jansen, eigenares van de Urban Craft Factory, doet. "Ik ben wel iemand die dingen met elkaar combineert. Zo heb ik ooit een wandmeubel gemaakt van 3 meter breed door zo'n zes of zeven oude kastjes met elkaar te combineren."

De Urban Craft Factory is een atelier waar Jansen workshops geeft en oude meubels van een nieuw uiterlijk voorziet. "Ik vind het leuk om voorwerpen een nieuw leven te geven. Dat kan door het te schilderen, maar ook door het te beplakken met speciaal Decopatch-papier."

Hoe maak je meubels upcycleklaar?

Die liefde voor het geven van een tweede leven aan meubels wordt gedeeld door Annelies Jansen, die ze met een paneel van allerhande gedetailleerde versieringen voorziet. Voordat het zover is, moeten de meubels eerst upcycleklaar gemaakt worden.

"Ik begin met het helemaal kaal maken, schuren en ontvetten van de meubels. Zo kan ik goed zien met wat voor soort hout ik werk. Tijdens dat proces krijg ik ideeën wat ik ermee ga doen", vertelt ze. Voor het verven zweren beide vrouwen bij krijtverf. Miranda Jansen vindt dat prettig omdat het verf is die goed pakt, waardoor rigoureus schuren niet noodzakelijk is.

Annelies Jansen waardeert de matte uitstraling van de verf. Wil je je deze meubels toch wat glans meegeven, dan raadt zij een hoogglans laklaag aan, maar ook iets als goudfolie kan leuk zijn.

Belangrijke tip

Voor iedereen die zich geïnspireerd voelt om zijn meubels en voorwerpen een tweede leven te geven, heeft Miranda Jansen een belangrijke tip. "Je moet het gewoon doen." Volgens haar zijn mensen bang om iets te proberen. "Wat kan er gebeuren? Als het tegenvalt doe je er toch een andere kleur overheen?" Wel geeft ze toe dat het voordelig is als je een creatieve geest hebt.

Niet alle meubels zijn geschikt om te upcyclen. "Je kunt niet alles mooi verven. De spaanplaten waar IKEA-kasten van gemaakt worden, kun je bijvoorbeeld wel verven, maar die worden er niet altijd mooier op", zegt ze. Voor wie IKEA meubels wil upgraden, raadt ze behang of Decopatch-papier aan. "Van alles is iets leuks te maken, zelfs van steentjes."