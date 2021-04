De huizenprijzen stijgen momenteel het sterkst in twintig jaar tijd. De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) meldde deze week dat meer dan 60 procent van de huizen boven de vraagprijs wordt verkocht. Overbieden lijkt de norm. Toch kleven daar soms behoorlijke risico's aan. Waarom moet je niet zomaar flink overbieden?

"Hier denken mensen niet altijd bij na", zegt hypotheekexpert Marga Lankreijer-Kos van Independer. Gemiddeld werd een huis in het eerste kwartaal van 2021 voor 3,5 procent boven de vraagprijs verkocht. "De hoogte van je hypotheek is uiteindelijk maximaal de taxatiewaarde van de woning. Dat is dus niet altijd hetzelfde bedrag als het winnende bod. Het kan voorkomen dat een taxateur je woning minder waard vindt dan je geboden hebt. Dat betekent dat je het verschil met eigen geld zal moeten betalen."

Het overkwam Jeanne (27) en haar vriend (32). "Na twee jaar huren, wilden we de koopwoningmarkt op", vertelt ze. "We vonden een woning met als vraagprijs 359.000 euro. We hadden ons goed ingelezen en zouden een behoorlijk bedrag aan hypotheek kunnen krijgen. Ons bod van 399.999 euro werd geaccepteerd, maar de woning werd getaxeerd op 385.000 euro. Het verschil van 15.000 euro moesten we zelf betalen."

“Doorstromers hebben vaak overwaarde, dus zij zullen minder snel in de problemen komen. Maar bij starters wordt het lastig.” Marga Lankreijer-Kos, hypotheekexpert Independer

Lankreijer-Kos: "Voor een hypotheekaanvraag is een taxatierapport nodig. Je kunt niet meer lenen dan je woning waard is. Doorstromers hebben vaak overwaarde, dus zij zullen minder snel in de problemen komen. Maar bij starters wordt het lastig. Het gebeurt regelmatig, dus bereid je goed voor op hoeveel je maximaal kunt bieden. Wil je overbieden: zorg dan dat je ruim eigen geld hebt."

Omdat Jeanne zich goed had voorbereid, had ze een potje met eigen geld hiervoor. "Maar ik had het natuurlijk liever in mijn hypotheek gehad en er iets anders van gekocht. Uiteindelijk vind ik het wel heel prettig dat het zo gelopen is. Je hoort weleens dat taxateurs de woning precies de waarde van de verkoopprijs meegeven. Maar dan had ik een woning gehad waar ik veel te veel voor gefinancierd heb. Zeker als de woningmarkt draait. Bied daarom áltijd met voorbehoud van financiering, dat is een tip die ik iedereen zou willen meegeven."

'Ik heb er wakker van gelegen'

Dat het overbieden je ook behoorlijke zorgen kan geven, heeft Mirjam (33) ervaren. Nadat zij en haar partner uit elkaar besloten te gaan, startte een lastige zoektocht in Rotterdam. "Ik heb een goede baan, maar in je eentje zit je toch al snel in het starterssegment", zegt Mirjam.

“Wat nu als ik die ene gek ben die veel te veel heeft geboden voor deze woning?” Mirjam

"Ik heb op meer dan tien huizen geboden. Eén huis had 298.000 euro vraagprijs en ik bood 25.000 euro erboven. Ik heb er letterlijk wakker van gelegen. Wat nu als ik die ene gek ben die veel te veel heeft geboden voor deze woning? Het zat me niet lekker. Uiteindelijk werd ik gebeld dat ik flink was overboden. Ik heb zelfs een keer het hoogste bod geplaatst, maar toen gingen ze in zee met iemand die geen voorbehoud van financiering had."

Mirjam gaf het op en besloot om te gaan huren. "Ik was er helemaal klaar mee. Ik zit nu in een huurhuis van meer dan 1.000 euro per maand, maar op een gegeven moment moet je de knoop doorhakken. Laat je niet gek maken door de markt, zoek een alternatief. Dit geeft mij rust en dat is ook veel waard."

