Wil je je huis verkopen, dan moet je daar vaak privacy voor opgeven. Openbare foto's van het interieur, tot wel tientallen vreemden in je huis. Sommige mensen zitten helemaal niet op die heisa te wachten. Vandaar dat er ook zoiets als stille verkoop bestaat.

Wat is stille verkoop precies? En wanneer doe je het? Misschien wil je überhaupt niet aan de grote klok hangen dat je gaat verhuizen. Het gaat niet uitsluitend om vermogende mensen die een monumentaal pand onder de radar aanbieden: stille verkoop komt voor in alle segmenten.

Niet alle woningen staan op huizensite Funda

Sommige makelaars hebben simpelweg een extra pagina voor woningen die niet op Funda staan. In andere gevallen wordt er helemaal geen adres of foto geplaatst, of moet je eerst een speciale code opvragen om vastgoed te kunnen bekijken. De ene aanbieder werkt lokaal, de andere via een landelijk netwerk.

Zo bestaat Qualis, gericht op het hogere segment, uit ongeveer vijftig makelaars door heel Nederland. Via een geheimhoudingsverklaring wordt voorkomen dat informatie of foto's uit de stille verkoop worden gedeeld. "We hebben momenteel een database van ruim vijfduizend zoekenden", vertelt commercieel directeur Kees Rigter. "En dat aantal neemt elke dag toe. Ook binnen stille verkoop is dus duidelijk voelbaar welke schaarste er op de woningmarkt is."

De populariteit neemt toe, iedereen kan zich inschrijven. Is Rigter niet bang dat het hele idee van een stille verkoop wordt ondermijnd? "Dat is nu zeker nog niet aan de orde", reageert hij. "Je zou natuurlijk altijd de vertrouwelijkheid verder kunnen aanscherpen door de aanmeldprocedure te verzwaren. Maar we zien sowieso dat er al een enorme schifting is dankzij de aanmeldprocedure. Via zo'n drempel krijg je overwegend mensen die serieus op zoek zijn."

Binnen vrienden- en familiekringen komt stille verkoop ook nog weleens voor. In plaats van een huis openbaar in de verkoop te zetten, regel je alles onderling. Wie dat dan voor een lagere prijs wil doen dan de WOZ-waarde of de getaxeerde waarde, krijgt wel te maken met schenkbelasting. Die begint bij 10 procent, voor partners en kinderen. Bij hogere prijsverschillen en schenkingen buiten de familie, kan de belasting oplopen tot 40 procent.

Onhandige toestanden worden voorkomen

Ook Marc van der Lee, woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Makelaars, snapt dat het voor verkopers prettig kan zijn om voor stille verkoop te kiezen. "Via een reguliere verkoop kun je zomaar vijftig of honderd belangstellenden hebben. Zo krap is de markt op dit moment. Als je dan iedereen die interesse heeft langs wil laten komen, ben je alweer een paar weken verder. Bovendien werk je misschien wel thuis en zit je er helemaal niet op te wachten om steeds je woning uit te moeten. Via stille verkoop kun je zulke toestanden voorkomen. De keuze is altijd aan de verkoper."

Noemenswaardige prijsverschillen zijn er niet volgens Van der Lee - noch in de makelaarskosten, noch in de verkoopprijs van de woning. "De markt is wat ze is", vertelt de NVM-woordvoerder. "Bij meer dan de helft van de transacties wordt er overboden." Rigter vult aan dat overbiedingen in het hogere segment minder aan de orde zijn. "Er wordt echter tegen de beste prijs verkocht, doordat kopers in het stille segment zich realiseren dat ze niet stevig kunnen onderhandelen. Ze zitten immers al in een bevoorrechte positie."