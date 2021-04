Wat is het beste stoomstrijkijzer? En welk model heeft de beste prijs-kwaliteit verhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Strijken is meestal geen leuke klus. Maak het jezelf makkelijker door een goed strijkijzer te kiezen, dat kan een hoop frustratie schelen. Strijk je erg veel? Dan kun je in plaats van voor een stoomstrijkijzer ook voor een stoomgenerator kiezen. Die zijn wel vaak wat duurder in aanschaf.

De Consumentenbond test stoomstrijkijzers en stoomgeneratoren op onder meer gladstrijken, levensduur en gebruiksgemak. Er zijn in totaal 52 goed verkrijgbare apparaten getest.

In de categorie stoomstrijkijzers is een strijkijzer van Braun de Beste uit de Test. Deze is ook nog eens erg gunstig geprijsd en daarmee ook gelijk de Beste Koop. Een duurder model van Philips scoort net zo goed als de Braun, maar is geen Beste Koop, wél ook Beste uit de Test.

Er kwamen meer strijkijzers als Beste uit de Test. We lichten hier de laagst geprijsde strijkijzers uit.

Dit model van Braun is al wat langer op de markt, maar verslaat nog steeds zijn concurrenten. De SI 3030 PU TexStyle 3 heeft een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Dat wordt beloond met zowel de Beste uit de Test als de Beste Koop.

Hij heeft een broertje dat technisch gelijk is, de SI 3031 PU TexStyle 3. Alleen de knoppen hebben een andere kleur.

Gladstrijken van lichte stoffen en katoen kan deze Braun prima aan. Met zware stoffen als jeans heeft hij wel wat moeite, maar dat is met de meeste strijkijzers het geval.

De levensduur van dit strijkijzer is uitstekend en de SI 3030 PU TexStyle 3 heeft een krasbestendige zool. Het snoer is lang genoeg en slim geplaatst. Je hebt daar dus weinig last van tijdens het strijken.

De bediening gaat bij dit model wat minder soepel. De knop voor stomen is glad en voelt wat hard aan. De temperatuurknop heeft kleine markeringen die lastig af te lezen zijn.

Pas trouwens op als je hem gaat ontkalken. De stoomregelaar heeft een aparte stand voor reinigen, maar als je die gebruikt, komt er een stoomstraal uit het apparaat. Die kan heel heet zijn als het ijzer nog niet goed is afgekoeld.

Deze Philips is ook al wat langer op de markt, maar doet het ten opzichte van de concurrentie nog steeds prima. Hij scoort net zo goed als de Braun, maar is wel wat duurder.

Dit stoomstrijkijzer blinkt uit in overhemden strijken. De vorm is zo ontworpen dat je met de punt heel makkelijk rond de knoopjes strijkt. En tegelijkertijd strijk je met de grote strijkzool ook heel snel en eenvoudig grote oppervlakten.

Lichte stoffen strijk je het makkelijkst. Zwaardere stoffen zoals jeans en katoen gaan wat moeizamer.

Stomen gaat makkelijk met de knop onder de handgreep. Het snoer is lang en beweegt prettig met het ijzer mee tijdens het strijken. De zool is goed krasbestendig en het strijkijzer komt met vlag en wimpel door de levensduurtest.

Een nadeel is wel dat het strijkijzer erg zwaar is, vooral met een volle watertank.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.