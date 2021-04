De keuken is een van de duurste onderdelen van het huis. Gelukkig valt er meestal goed te onderhandelen over de prijs. Een van de toponderhandelaars die NU.nl sprak, krijgt er "minimaal een derde vanaf". Ze delen hun ervaring en geven tips.

Toen Sjors Ferwerda samen met zijn vriendin hun droomkeuken had samengesteld, zei de verkoper: gefeliciteerd, we hebben een deal. "Hij had de prijs nog niet eens verteld", zegt Ferwerda - nog steeds verbouwereerd. Het spel was begonnen.

"Het eerste bedrag waar de verkoper mee kwam, was 23.000 euro. Maar nog voordat we iets konden zeggen, werd er een toneelstukje opgevoerd met een collega en werd de prijs 18.000 euro. Mijn tactiek: geen tegenbod doen, maar alleen maar zeggen dat het veel te duur is. Zo ging het met stapjes naar beneden. De verkoper moest elke keer bellen met het hoofdkantoor en was dan even weg. Het duurde wel drie uur in totaal."

Na drie uur was de verkoper al gezakt naar ongeveer 12.000 euro. "Ik had nog steeds het idee dat er meer in zat. We zijn weggelopen met de mededeling dat we verder gingen kijken. Toen werd het 11.000 euro en hebben wíj gezegd: deal. Het was soms wel ongemakkelijk. Maar ik bekeek het zakelijk. Ze gaan mij nooit een keuken verkopen als ze er niet alsnog geld aan overhouden."

Professionele hulp van een keukenaankoopmakelaar

Die zakelijke insteek is precies wat nodig is, zegt Menno*, de man achter Keukenaankoopmakelaar. Hij werkte in het verleden zelf bij een grote keukenboer en onderhandelt nu namens consumenten op basis van no cure, no pay. "De klant mag eerst zelf onderhandelen. Alles wat ik er verder nog vanaf haal, is winst. Ik krijg 25 procent van dat bedrag, of 35 procent, als ik precies dezelfde keuken elders goedkoper kan regelen."

Keukenzaken doen hun best zo min mogelijk prijs te geven over wat ze precies verkopen, want dan kun je als klant beter vergelijken, zegt Menno. Hij heeft een paar tips:

"Ga voorbereid op pad. Welke indeling en wat voor materiaal wil je? Welke apparaten zijn voor jou noodzakelijk? Laat je vervolgens geen dingen aanpraten die je niet wil."

"Beslis nooit meteen. Het belang van de keukenzaak is jou zo snel mogelijk over de streep trekken. Een aanbieding geldt nooit maar één dag, wat die verkoper ook beweert: het is onzin. Zet geen handtekening, probeer eerst te vergelijken."

"Bedenk een budget en deel dat ongeveer met de verkoper. Er zijn keukens van 5.000 euro en van 30.000 euro. Je kunt geen goed advies krijgen als je niets deelt. Zeg bijvoorbeeld: tussen de 10.000 en 13.000 euro."

"Haal de emotie eruit als er allerlei argumenten komen waarom een stoomoven fijn zou zijn. Ga je die echt gebruiken? Je kunt wel iets afwijken van je plan, maar niet te veel."

"Vraag expliciet wat het installeren kost en wat het inhoudt. Als je iemand kent die het goedkoper kan, kun je flink besparen."

Dat laatste is echt een valkuil volgens Menno. "Je wordt helemaal in de watten gelegd met lekkere broodjes, een drankje erbij. Die verkoper heeft veel meer kennis en is goed getraind om jou op basis van emotie te laten kiezen. Je hoeft geen medelijden te hebben met keukenzaken. Die verdienen genoeg."

Laat je niet verleiden tot aankopen die je niet wil doen, waarschuwen onderhandelaars. Laat je niet verleiden tot aankopen die je niet wil doen, waarschuwen onderhandelaars. Foto: ANP

'Neem de regie over van de verkoper'

Ronald Notenboom is iemand geen last heeft van gewetensbezwaren, zegt hij zelf. "Ik word door vrienden vaak meegenomen om te onderhandelen over keukens en auto's. Mijn inzet is om de tekening mee te krijgen. Als je die hebt, kun je goed vergelijken bij andere zaken. Het liefst heb je ook de typenummers van de apparaten, zodat je de prijs kunt opzoeken en kunt terugrekenen wat de kasten kosten."

De marges die daarop zitten, noemt Notenboom "bizar". De prijzen die als eerste worden genoemd, zelfs met korting, zijn volgens de ervaren onderhandelaar veel te hoog. "Ik krijg er minimaal een derde vanaf. Kijk eens bij de IKEA wat een besteklade kost en dan wat zo'n keukenzaak vraagt. Op alle opsmuk loop je leeg."

Ja, je moet stevig in je schoenen staan, denkt Notenboom. "Maar je hoeft niet vervelend te worden. Blijf vriendelijk. Vraag gewoon om bedenktijd. Als je die krijgt, is de verkoper de regie kwijt. Als je eenmaal zelf de regie hebt, kun je onderhandelen."

* Op verzoek van de geïnterviewde is zijn (achter)naam weggelaten. Zijn volledige naam is bekend bij de redactie.