Met de lente in aantocht begint het weer een mooie tijd te worden om de buitenkant van je huis te schilderen. Hoe pak je dat schuur- en verfwerk handig aan? En voor welke valkuilen moet je oppassen?

Zoek je een professionele schilder, dan zijn er via platforms als OnderhoudNL Garantie, De Betere Schilder en Werkspot talloze betrouwbare bedrijven te vinden.

Dankzij heldere prijsafspraken en garantievoorwaarden hoef je je minder zorgen te maken dat je wordt opgelicht. Maar tref je de juiste voorbereidingen en ben je een beetje handig, dan moet alles ook zelf kunnen.

'Hoe meer glans, hoe langer het meegaat'

Raadzaam is sowieso om ieder jaar de buitenkozijnen na te lopen. "De vlakke delen hebben het meest te lijden onder de weersomstandigheden", vertelt Dianne van Tuijl, verkoopadviseur bij woon- en verfspecialist Henk van Wijk. "Vaak worden die om de twee jaar geschilderd. Andere delen kunnen meestal langer mee. Met de verfkwaliteit van tegenwoordig, kun je vaak acht tot tien jaar vooruit."

Van Tuijl adviseert hoogglansverf voor buitenkozijnen. "Hoe meer glans, hoe langer het meegaat. Je moet dan wel kozijnen van hardhout hebben. Voor zachter materiaal, zoals vuren kozijnen, gebruik je halfglansverf. Dat werkt vochtregulerend. Als je niet zeker weet welk type hout je hebt, kun je het testen door je nagel erin te drukken. Dat lukt alleen bij zachter hout."

De verleiding is misschien groot om zo snel mogelijk met een kwast en verf aan de slag te gaan, maar daar ziet vakschilder Bas Beugelsdijk het nog wel eens misgaan. "Voorwerk is het allerbelangrijkst", vertelt hij. "Afwassen met ammoniakwater, goed schuren, plamuren en kitten; het wordt vaak onderschat. Als je dat begin niet grondig aanpakt, heeft de rest daarna geen zin meer. Voor een gemiddelde eengezinswoning zijn wij vaak ruim een dag bezig met alleen het voorwerk."

Belangrijkste schildertips Onderschat het voorwerk niet

Pak houtrot grondig aan

Gebruik grondverf en lak van goede kwaliteit

Let op de weersomstandigheden

Met een borstel, krabber of verfbrander verwijder je eerst de oude verflagen, om het oppervlak vervolgens te ontvetten met ammoniak. Kom je houtrot tegen, snij dan een ruime plek rondom het rotte gedeelte weg en laat het geheel goed drogen. Met speciaal impregneermiddel pak je vervolgens de schimmelsporen aan. Als laatst gebruik je houtrotvuller. Zodra alles weer goed gedroogd en geschuurd is, ontvet je het oppervlakte nogmaals.

Nadat de ramen netjes af zijn geplakt, is het tijd voor de eerste verflaag. En ook die moet niet worden onderschat. "Mensen vergeten soms wat de kracht van grondverf is", legt Van Tuijl uit. "Dan kopen ze wel mooie dure lak, maar gebruiken ze grondverf van een basismerk. Terwijl dat het fundament is voor je schilderwerk. Net als bij het bouwen van een huis, stort alles in elkaar als de basis niet goed is."

Schuur de oneffenheden weg

Laat de grondverf drogen, schuur oneffenheden weg en breng eventueel een nieuwe laag aan. De laklaag kan erop zodra het oppervlak weer geschuurd en stofvrij gemaakt is. "Let daarbij ook op de weersomstandigheden", vertelt Beugelsdijk. "Een beetje regen op de grondverf is niet zo erg, maar voor de lak moet het wel echt de hele dag droog zijn."

Ook de buitentemperatuur moet niet te extreem zijn, vult Van Tuijl aan. "Als het te koud is, slaat de lak sneller mat uit. En als het te warm is, kun je blaasjes in de verf krijgen. In de zomer is het daarom het best om voor de zon uit te schilderen, zodat het hout nog niet te veel is opgewarmd. En als het wat kouder is, is het juist weer beter om niet te vroeg te beginnen."