Zoveel mogelijk strakke bestrating, of juist meer begroeiing om je heen. Er zijn uiteenlopende manieren om je terras vorm te geven te bedenken. NU.nl praat met twee deskundigen over de populairste keuzes én de valkuilen.

Bestrating

Tegenwoordig zijn met name keramische terrastegels populair, vertelt Harco Bolhuis, eigenaar van tuincentrum Abbing. "Het is een mooie manier om binnen wat meer naar buiten toe te trekken. Je terras wordt meer een eenheid met de woonkamer. Bovendien zijn grote tegels makkelijk schoon te houden. Nadeel is dan wel dat regenwater moeilijker wordt afgevoerd. Met een kleinere grondoppervlakte zou je er dan voor kunnen kiezen om een infiltratiekrat in te graven."

Hovenier Ben van Ooijen, directeur van De Tuinen van Appeltern, vertelt dat mensen nog te weinig inzien wat er bij de aanleg van bestrating komt kijken. "Een hele strakke tegel moet bijvoorbeeld ook echt strak gelegd worden. Het zakt makkelijk na als de ondergrond niet goed is. In zo'n geval bedriegen de naden niet. Bovendien gaat bestrating vaak nog te veel ten koste van het groen in je tuin."

Beplanting

Van Ooijen legt dat verder uit. "Als je op je terras je armen uitslaat, moet je het groen kunnen aanraken. Maximaal een derde van je tuin zou verhard mogen zijn, met bijvoorbeeld tegels, vlonders of grind. De rest moet groen zijn. Denk aan hagen en struiken, maar ook een vijvertje of gazon. Bij voorkeur is de helft van dat groen laag, en de andere helft hoog. In de praktijk blijken die richtlijnen het prettigst aan te voelen."

Vaste beplanting kost bovendien minder onderhoud dan vaak wordt gedacht, vertelt Van Ooijen. "Mensen met een groot terras kiezen regelmatig voor potten met verschillende plantjes, om de boel op te fleuren. Maar via die weg ben je juist meer tijd kwijt om alles goed te onderhouden. Er zijn heel veel vaste planten, zoals lavendel en klimop, die nauwelijks werk kosten. Bovendien zul je zien dat je tuin dankzij de beplanting ook steeds meer een passie wordt."

Kies voor veel beplanting rond het terras, zeggen de tuinexperts. Foto: Getty Images

Meubilair

Wat betreft tuinmeubilair is het Bolhuis opgevallen dat de smaak lijkt te zijn veranderd tijdens de coronacrisis. "Er wordt nu bijvoorbeeld meer voor Fermob gekozen, producten waar veel kleur in zit. In deze tijd lijken mensen toch meer die vrolijkheid op te willen zoeken. Tegenwoordig wordt er opmerkelijk vaker voor verschillende kleuren gekozen. Verder is het bij meubilair mooi om ook rekening te houden met het formaat van je terras. Maar zulke keuzes laat ik altijd graag aan de klant over."

Overkappingen

Een terras met een overkapping kan, net als bij de juiste bestrating, een verlengde worden van de woonkamer. "Dat zien we ook steeds vaker gebeuren", vertelt Bolhuis. "Maar bedenk wel dat zoiets goed moet worden uitgevoerd. Je hebt meestal meer nodig dan een simpele paal in de grond. Als je de juiste informatie inwint, kun je het allemaal zelf doen. Maar in de praktijk besteden mensen het vaker uit."

“Ik heb schitterende serres en overkappingen gezien die ter plekke nauwelijks meer tot hun recht kwamen, doordat er zo weinig groen omheen wordt geplant.” Ben van Ooijen

"Er zijn prachtige en hele dure constructies te vinden", vertelt Van Ooijen. "Maar de inpassing verdient alle aandacht. Een dakboom of een begroeide pergola kan ook een heel mooi effect geven. Ik heb schitterende serres en overkappingen gezien die ter plekke nauwelijks meer tot hun recht kwamen, doordat er zo weinig groen omheen wordt geplant. Zonde van al dat geld."

Met een buitenkeuken op houtskool of gas is de barbecue altijd dichtbij. Foto: Getty Images

Buitenkeuken

Wie graag in de tuin kookt, kan ook uit een zee van mogelijkheden kiezen. "Bij een keuken op houtskool moet je wat meer rekening houden met de buurt", vertelt Bolhuis. "Met gas krijg je minder rook, maar dat is weer wat slechter voor het milieu. De wateraansluiting is vaak vrij simpel aan te leggen via bestaande leidingen. Denk er wel aan dat er bacteriën in die leidingen kunnen komen. Laat alles dus even goed doorstromen als je de aansluiting een tijdje niet hebt gebruikt."