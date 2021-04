Wat hebben karnemelk, citroen en baking soda met elkaar gemeen? Ze helpen je allemaal uit de brand als je last hebt van kalkaanslag in de gootsteen, douchecabine of waterkoker. Met deze tips heb jij binnen de kortste keren weer een stralende badkamer en keuken.

Als er te veel kalk in het leidingwater zit, ontstaat er kalkaanslag in bijvoorbeeld de gootsteen of de waterkoker. Gelukkig zijn er verschillende wondermiddelen om van kalk af te komen. Jaap Niezen is eigenaar van het bedrijf Schoonmaakgoeroe en docent in de schoonmaakbranche. "Als je last hebt van kalk, heb je een zuur als azijn nodig."

Natuurazijn is misschien wel het belangrijkste middel als het gaat om het verwijderen van kalk. Neem bijvoorbeeld de waterkoker: als je die een tijd lang intensief gebruikt, kan het zijn dat er na een tijdje een witte aanslag te zien is.

"Vul de waterkoker voor de helft met water en voor de helft azijn", aldus Niezen. "Zet de waterkoker aan, laat het azijnwater koken en de kalk zal verdwijnen als sneeuw voor de zon. Vergeet daarna niet de waterkoker grondig om te spoelen met water, anders blijft je thee nog een hele tijd zuur smaken."

Niezen raadt echter aan om voor je koffiezetapparaat geen azijn te gebruiken. "De leidingen kunnen hierdoor beschadigen. Gebruik hiervoor liever een ontkalker speciaal voor koffiezetapparaten."

Baking soda biedt een natuurvriendelijke oplossing tegen kalk

Je kunt azijn ook goed gebruiken bij het ontkalken van de douchekop. Draai de douchekop los, vul een pannetje met een kop water en een kop natuurazijn, en laat de douchekop hierin weken. Laat even weken en je douche glimt weer.

Ook kan je douchekop verstoppen door kalk. Volgens het AD helpt het om na het douchen even de koude kraan open te laten staan. Daarmee zou je het moment van verstopping kunnen uitstellen.

Azijn kun je ook vervangen door citroensap. In plaats van een citroen uitpersen en mengen met water kun je ook gewoon een halve citroen gebruiken. Snijd een citroen doormidden, wrijf over het oppervlak waar kalkaanslag op zit, spoel af met water en je krijgt er blinkende tegels voor terug.

Natriumbicarbonaat, ofwel baking soda, biedt ook een natuurvriendelijke oplossing tegen kalk, aldus het schoonmaakblog Suus Maakt Schoon. Een beetje baking soda op een vochtige spons is voldoende voor het verwijderen van kalk.

Vtwonen tipt nog een ander merkwaardig schoonmaakmiddel: karnemelk. Dit heeft namelijk ook een hoge zuurgraad. Je hoeft de karnemelk niet te verdunnen, maar je kunt het gelijk aanbrengen op de plek waar jij kalk wil verwijderen. Daarna hoef je alleen maar te poetsen.

“Het grootste probleem in de badkamer zijn vaak de shampooresten en huidvetten die achterblijven op de tegels of in de voegen.” Jaap Niezen, schoonmaakexpert

In de badkamer eerst ontvetten

Toch is het volgens Niezen goed om in de badkamer niet meteen aan de slag te gaan met een zuur zoals azijn.

"Het grootste probleem in de badkamer zijn vaak de shampooresten en huidvetten die achterblijven op de tegels of in de voegen. Je kent het vast wel: dat doffe, witte laagje op je douchetegels. Vaak zijn dat vetten, en geen kalk. Daarom raad ik aan om in de badkamer eerst een ontvetter te gebruiken. Als je dat gedaan hebt en er blijft nog kalkaanslag over, gebruik dan een azijn om die weg te krijgen."

Niezen gebruikt sinds een tijd een waterfilter om zijn waterkoker en koffiezetapparaat mee te vullen. "Dat is een langetermijnoplossing. Ik heb eigenlijk nooit meer last van kalk."