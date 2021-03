Het afgelopen coronajaar is een recordaantal hypotheken afgesloten. Deels dankzij het opvallend hoge aantal woningverkopen, maar de meeste hypotheken werden overgesloten naar een andere aanbieder. Henk van der Kruijssen (72) wist zo zijn maandlasten richting nul te brengen.

In 2004 heeft Henk van der Kruijssen samen met zijn vrouw een woning in Eersel gekocht. "Het is een groot appartement met alle voorzieningen die je zou willen. Een lift in het complex, een schitterend dakterras erbij. Meer heb ik niet te wensen."

Dankzij de verkoop van een vakantiehuis kon hij direct een groot deel afbetalen. "Ik had een aflossingsvrije hypotheek en er stond nog 100.000 euro open. De waarde van het huis moet zo rond de vijf ton liggen. De rente was 3,5 procent, wat al niet zo heel veel was, maar ik heb gekeken of het toch goedkoper kon."

Inmiddels ligt de gemiddelde hypotheekrente zo rond de 1,5 procent en op 1 procent als je de rente voor tien jaar wil vastleggen. Vorige week werd daarmee het laagterecord gevestigd. Nog nooit was geld lenen voor een huis zo goedkoop.

Niet overal mogelijkheden om over te sluiten

Bij ING bank, waar de oorspronkelijke hypotheek was afgesloten, kreeg hij nul op het rekest. "Mijn punt was dat ik niet die 100.000 euro wilde aflossen aan het einde van de looptijd, over dertien jaar. Maar ING wilde vanwege mijn leeftijd alleen wat jaren verlengen, niet oversluiten."

Na een zelfstandige zoektocht is Van der Kruijssen terechtgekomen bij een verzekeraar die de hypotheek wilde overnemen voor nog eens dertig jaar. De nieuwe rente: 1,72 procent. "Dat betekent dat mijn maandlasten van 275 euro naar 140 euro gaan. Van het verschil kun je toch ieder jaar op vakantie. Ik moest wel een boete betalen van 2.300 euro, maar dat vond ik best meevallen. Nu kunnen we hier zorgeloos blijven wonen tot we overlijden."

“Zelfs als de boeterente 10.000 tot 20.000 euro is, wat vaak voorkomt, kan het interessant zijn over te stappen.” Marga Lankreijer, vergelijkingssite Independer

De positie van de senior uit Eersel is niet uniek, weet hypotheekdeskundige Marga Lankreijer van vergelijkingssite Independer.nl. "Voor mensen die een tijd geleden een hypotheek hebben afgesloten, is de rente relatief hoog. Zelfs als de boeterente 10.000 tot 20.000 euro is, wat vaak voorkomt, kan het interessant zijn over te stappen. Die boete is overigens aftrekbaar bij de belasting."

Bij oversluiten komen meer kosten kijken

Wekelijks zetten duizenden consumenten de stap, blijkt uit cijfers van Hypotheken Data Netwerk. Eén op de vijf hypotheken die worden aangevraagd zijn oversluitingen. "Behalve de overstapboete komen er wel meer kosten bij kijken", zegt Marga Lankreijer. "Sowieso afsluitkosten en notariskosten. Bij sommige geldverstrekkers heb je bovendien niet genoeg aan de WOZ-waarde of een Calcasa-rapport. Dan moet het huis getaxeerd worden. Het is dus belangrijk goed uit te rekenen of die kosten met de lagere rente zijn terug te verdienen."

Voor Van der Kruijssen was het gesneden koek. "Ik kom zelf uit het bank- en verzekeringswezen, dan is het iets gemakkelijker om de regie in handen te houden. Als je een beetje kennis hebt, zou ik het zeker proberen en goed naar de voorwaarden kijken. Waarbij lekker wonen natuurlijk het uitgangspunt is."