Maart roert zijn staart met dit weekend nog op enkele plaatsen vorst, maar de lente is officieel begonnen en dat betekent dat het kriebelt om naar buiten te gaan. Zeker nu de horeca nog dicht is, loont het om het eigen terras op te ruimen en de tuin klaar te maken voor een nieuw groeiseizoen.

Je kunt nu eerst gaan nadenken hoe je je tuin wil inrichten, zegt Brenda Horstra, adjunct-directeur van Tuinbranche Nederland. "Creëer lekkere hoekjes waar je je kunt terugtrekken of zelfs een werkplek kunt maken", adviseert ze aan de thuiswerkers.

Wat kun je nu al in de tuin doen?

Planten van hagen

"Mensen gaan nu naar het tuincentrum voor beukenhagen, taxussen of laurierhagen", zegt Pascal van der Grijn van tuincentrum Huiting in Vianen. "Die moeten er echt nog deze maand in. Doe er wat pootaarde bij en een beetje water, dan hoef je hem voorlopig ook geen water meer te geven", aldus Van der Grijn.

Wat je nog meer kunt planten? "Stermagnolia wordt maximaal 3 meter hoog en bloeit met prachtige stervormige bloemen", vult Horstra aan. "Het Chinees klokje (forsythia) heeft rijke gele bloemen. Andere voorjaarsbloeiers zijn ribessen."

Te vroeg voor zomerbloemen

"Ik vind het wel goed om te zeggen dat alleen voorjaarsbloemen zoals violen en vergeet-me-nietjes het nu al goed doen, niet de zomerbloemen", zegt Van der Grijn. "Daar wordt wel al veel naar gevraagd, maar tot half mei kunnen we nachtvorst hebben en dan vriezen ze kapot. Zonde!"

Bemesten

Veel planten krijgen te weinig voeding, stelt Van der Grijn. "Als je wil dat ze straks goed groeien, gebruik je nu al organische mest. Het maakt echt een verschil in de zomer, de planten zijn beter bestand tegen ziektes en schimmels. De tuin moet gezond blijven. Voordat je gaat mesten kun je dorre bloemen en bladeren opruimen in de borders. Of spit het in ieder geval om, anders komt de mest er niet goed doorheen."

Eind maart is een goed moment om het gazon te verticuteren. Eind maart is een goed moment om het gazon te verticuteren. Foto: Getty Images

Gazon verticuteren

Dit weekend is ook een goed moment om het gazon te verticuteren. "Het mos eruit harken, bijzaaien en bemesten", vat Van der Grijn samen. "Alles wat je nu doet, heb je straks in de zomer profijt van. Je hebt weer een mooi gazon."

Rozen snoeien

Rozen snoeien doe je na 1 maart en vóór 1 april. "Snoei eerst al het dode hout weg", zegt Horstra. "Wilde scheuten helemaal wegnemen, die hebben veel meer doorns. Snoei altijd boven een naar buiten wijzend oog."

Klimaat

Zorg ook vooral voor schaduw in je tuin én natuurlijk ook voor zonnige plekken. De verhouding groen en tegels is idealiter twee derde tegenover een derde, afhankelijk van hoe groot de tuin is. Veel gemeenten en waterschappen geven subsidie voor groene daken, regentonnen (afkoppelen van het hemelwater van het riool) maar ook geveltuintjes. Gebruik de Energiesubsidiewijzer van Milieu Centraal om te zien of er in je eigen gemeente geld gereserveerd is.

Voor de tuinbranche staan de campagnes ook klaar. Zo is er op 30 maart een NK tegelwippen en komt er opnieuw veel aandacht voor de 'watervriendelijke tuin'. De laatste jaren waren de zomers erg droog. Van alle kanten wordt daarom geprobeerd Nederlanders over te halen minder tegels en meer gras en planten in hun tuin te nemen om water beter vast te houden. Voor tips om de tuin te verduurzamen kijk je op Groenklimaatplein.nl.