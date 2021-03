Niemand kijkt er nog van op als je zelf een bed, tafel of kast in elkaar puzzelt. Maar een heel huis? Linda Slots is een van de eersten in Nederland die koos voor zo'n bouwpakket. Via WikiHouse maakt ze momenteel haar eigen woning. "Je wil niet weten hoeveel schroeven je nodig hebt."

Met prijzen die ongeveer een ton onder het gemiddelde liggen, richt WikiHouse zich op mensen die geen hoge hypotheek kunnen of willen betalen. En die het niet erg vinden om hun handen uit de mouwen te steken. Het bouwsysteem, dat oorspronkelijk uit Engeland komt, is in de afgelopen jaren steeds verder geperfectioneerd doordat het systeem via open source met anderen werd gedeeld.

Met De Stripmaker in Almere Buiten is Nederland inmiddels een voorloper geworden. "De eerste bewoners trekken binnenkort al hun huis in", vertelt projectleider Ivar Diekerhof. "In totaal komen er 27 woningen te staan, waarvan de eerste negen nu worden afgerond. Dankzij een nieuw systeem kunnen de constructies een grotere overspanning aan. Vanuit het buitenland wordt er met veel interesse naar ons gekeken."

'Pech dat het weer steeds slechter werd'

Slots sprong in 2019 meteen op de nieuwe mogelijkheid. Dankzij ervaring met een eerdere cascowoning en haar werk in projectmanagement, realiseerde ze zich dat ook deze nieuwe stap in goede banen te leiden moest zijn. Na verschillende sessies met een architect en geholpen door de handleiding van WikiHouse, ging het echte werk in oktober 2020 van start.

"Je begint in een loods", legt de zelfbouwer uit. "Je huis komt aan als een bouwpakket, dus dat zet je eerst ter plekke in elkaar. Na ongeveer twee weken breng je het eerste deel dan naar de kavel. Ik had zelf wel de pech dat het weer steeds slechter begon te worden."

"Dat hout mag niet nat worden", zegt Slots. "In de herfst was het dus wel worstelen. Je bent steeds je huis aan het beschermen met zeilen, wat met harde wind niet meevalt. En later stagneerde de bouw ook even omdat er bepaalde onderdelen ontbraken. Maar mijn vriend kon gelukkig weer gebruikt hout verzagen tot passende elementen. De buren hebben soms ook iets over."

Vrienden en familie bouwen mee

Het zijn kleine haperingen bij een project dat verder soepel verloopt. Een bouwbegeleider en een constructeur kijken mee, om eventueel bij te kunnen sturen zodat alles aan de bouweisen voldoet. "Zelfs mijn dochter van achttien heeft kunnen helpen", vertelt Slots.

"Goed gereedschap is het halve werk. En je wil niet weten hoeveel schroeven je nodig hebt", zegt ze lachend. "Verder heb ik het geluk dat ik mensen met genoeg tijd en de juiste kennis om me heen heb. Het dak, een deel van de gevel en de beglazing laat ik wel weer doen door deskundigen."

Slots is vooral blij met de keuzevrijheid. "Ik ben een van de weinigen die geen balkon heeft. Die ruimte wilde ik gebruiken voor een extra grote slaapkamer. En mijn huis is deels van aluminium gemaakt. Dat uiterlijk vond ik net wat mooier. Er worden alleen lichte materialen gebruikt, dus geen bakstenen."

Met driedubbele beglazing en achttien zonnepanelen op het dak, verwacht Slots een lage energierekening. "Ik ben alleen nog bezig met hoe ik alles in de zomer koel ga houden", vertelt ze. "Binnenkort is de hele constructie in ieder geval dicht. De kozijnen laten nog even op zich wachten, maar daarna kan ik beginnen aan de binnenkant. Ik hoop deze zomer helemaal klaar te zijn."

Tegen die tijd start er ook een tweede fase van WikiHouse, op dezelfde locatie. "Ik zie er wel toekomst in voor Nederland", vertelt Slots. "Zeker voor starters is een koopwoning haast onbetaalbaar geworden. Als je hier tijd voor vrij kunt maken, om samen met familie en vrienden je eigen huis te bouwen. Dat is toch super?"

Zondag is het WikiHouse te zien in een documentaire van Tegenlicht op NPO2, 22.05 uur.