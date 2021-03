De biodiversiteit in Nederland staat zwaar onder druk. Intratuin hoopt in de komende jaren een natuurgebied ter grootte van de Veluwe te creëren in Nederland. Waar dan? Gewoon bij ons in de achtertuin.

"We zijn hier eigenlijk al tien jaar mee bezig", zegt Intratuin-directeur Peter Paul Kleinbussink. "Het ideaalbeeld was toen: de tuin moet het verlengstuk zijn van je kamer. Met tegels, een barbecue en een loungeset."

"Maar dat knelde in ons ondernemershart. Als de klant dat wil, oké, maar onze ondernemers hebben allemaal een groene achtergrond. Velen zijn kweker geweest en beseften dat dit niet de goede kant op zou gaan op het gebied van milieu en biodiversiteit."

Het moet dus groener. Zeker in de steden. Daarom is Intratuin een offensief gestart om Nederlanders enthousiast te maken om hun tuin te vergroenen. Je kunt een test invullen en kijken in hoeverre jij de biodiversiteit in jouw tuin of op jouw balkon kan vergroten.

Bovendien is er een dashboard gelanceerd, waarop te zien is hoeveel stappen we al zetten. Zo is te zien dat momenteel al meer dan 700.000 dieren onderdak is geboden door de verkoop van bijvoorbeeld vogelhuisjes of insectenhotels.

Kampioen van de rode lijsten

"En dat is ook nodig, want het gaat niet goed met de natuur in Nederland", stelt Koos Biesmeijer, directeur van Naturalis, het centrum voor biodiversiteit. "Dat kunnen we alleen verbeteren door samen te werken. We doen dat al met boeren en bouwbedrijven, maar burgers kunnen ook veel doen."

"Nederland is kampioen van de rode lijsten. Dat wil zeggen: het aantal dier- en plantsoorten neemt af. Nu de landbouw maar langzaam verandert, is de grootste winst te behalen in de stad. Biodiversiteit klinkt vaak ingewikkeld, terwijl het eigenlijk heel simpel is: hoe meer verschillende dingen je in je tuin of op je balkon hebt, hoe beter."

Kleinbussink: "Als iedereen in Nederland 10 vierkante meter investeert in groen, creëren we met z'n allen een natuurgebied zo groot als de Veluwe. Vul de test in, en je kunt zien wat jij in jouw situatie kunt doen. Onze kassagegevens zijn gekoppeld aan de barometer, waarop op basis van informatie van onder andere Naturalis te zien is hoeveel stappen we zetten."

"Als we met z'n allen bereid zijn om zonnepanelen aan te leggen, kunnen we dit ook. Want de rekening van de milieuverandering gaat er ook komen."

Wat kun je doen? Laat je schutting begroeien met klimplanten. Dat kan met van alles zijn. Haal de tegels daar weg en het water kan ook nog wegstromen. Spreek af om het samen met je buren te doen en maak een klein gaatje in je schutting. Dan kunnen de egeltjes er ook doorheen kruipen.

Haal wat tegels uit de tuin en maak borders voor een moestuin. Dat kan met van alles: sla, fruit, kruiden. De verse groenten en kruiden kun je bij het koken gebruiken.

Zorg voor vaste planten die bloeien, dus planten die langer dan een jaar meegaan. Vooral paarse en blauwe - daar komen vlinders en bijen op af.

Hang plantenbakken aan je balkon. Hoe meer verschillende planten, hoe beter.

Gebruik geen gif, minder tegels en meer groen.