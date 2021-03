Droom je over een nieuwe keuken of wil je graag je badkamer renoveren, dan is het handig om vooraf te weten welk budget daarbij hoort. NU.nl zet de kosten van verschillende verbouwingen op een rijtje, om een idee te geven van de mogelijkheden.

Een verbouwing kun je uiteraard zo luxe of simpel maken als je zelf wil. Prijzen hangen niet alleen af van persoonlijke smaak, maar kunnen ook verschillen per type woning. Onderstaand overzicht is gebaseerd op de gemiddelde kosten, inclusief installatie. Het Nibud adviseert om van tevoren altijd drie of meer offertes op te vragen.

Keuken: 7.000 euro (normaal)

In de keuken kan vooral het materiaal een grote kostenpost worden. Kies je voor standaardapparatuur van budgetmerken, dan hou je de aanschaf en installatie meestal onder de 5.000 euro. Meer opties en bekendere merken kunnen de prijs laten oplopen naar 25.000 euro. Denk daarbij aan een kookeiland met Bora-afzuiging (inclusief het omleggen van elektra en waterleidingen), luxe keukenbladen of een stoomoven. Net als bij een badkamer, kunnen er ook extra kosten zitten aan het demonteren en afvoeren van oud materiaal. Overzichten voor keukenkosten zijn onder meer te vinden bij Vereniging Eigen Huis. Bekijk bij vtwonen waar je op moet letten als je een keuken koopt.

Badkamer: 6.000 euro (normaal)

Laat je het oude tegelwerk hangen en kies je voor een simpele douche, dan kunnen de kosten voor een badkamer rond de 3.000 euro liggen. Maar dat getal loopt snel op bij luxere uitvoeringen en grotere ruimtes. Vooral het materiaal, vloerverwarming of de keuze voor een (bubbel)bad, maakt daarbij een verschil. Zo kunnen de kosten oplopen tot 18.000 euro. Met goede isolatie en een warmtewisselaar, bespaar je weer kosten op de energierekening. Voor overzichten met prijsindicaties, kun je ook online terecht bij Vereniging Eigen Huis.

Aanbouw: 20.000 euro (normaal)

De kosten van een aanbouw hebben niet alleen te maken met het aantal vierkante meters, maar ook met de keuze tussen prefab, casco en maatwerk. Met een extra verdieping of een kleibodem, heb je daarnaast meestal heipalen nodig. Ook de verschillende keuzes in ramen, deuren en elektra laten de prijzen verder oplopen, net als de materiaalsoorten of het stucwerk. De ondergrens die door vergelijkingssites wordt genoemd is 13.000 euro en het maximum staat op 50.000 euro. BouwadviesShop heeft een eigen tool om met vierkante meters en prijzen te kunnen schuiven.

Zolders en dakkapellen: 5.000 euro (normaal)

Het plaatsen van een simpele gipswand om kamers te creëren, kost rond de 750 euro. Dat loopt op als je extra elektra en stopcontacten wil aanleggen. Een kunststof dakkapel van 2,5 meter breed, begint meestal bij een prijs van 3.500 euro. Die kosten kunnen meer dan verdubbelen bij een groter formaat met een luxere afwerking. Voor een dakisolatie liggen de prijzen meestal tussen de 1.500 en 3.500 euro.

Bedenk dat bij twee isolerende investeringen, zoals het dak en de vloer beneden, subsidie mogelijk is. Bekijk de mogelijkheden op RVO.nl. Uitgebreidere indicaties voor zolderverbouwingen zijn onder meer te vinden via Offerte Adviseur en Homedeal.

Kelder: 30.000 euro (minstens)

Een garage, fitnessruimte of eigen bioscoop; het kan allemaal met de aanleg van een kelder. Uiteraard zitten daar verschillende haken en ogen aan. Niet alleen het formaat bepaalt de prijs, maar ook de bestaande fundering, en keuzes voor ventilatie en daglicht. Daarnaast is een bouwvergunning verplicht en moet er meestal bodemonderzoek worden verricht. Via Werkspot is een tabel te vinden met gemiddelde prijzen per vierkante meter, beginnend bij 30.000 euro. Afhankelijk van de situatie en specifieke wensen, kunnen de kosten oplopen tot 200.000 euro.