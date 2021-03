De tuin die in bloei staat, de strakblauwe lucht op de achtergrond en dat vogeltje dat op de balustrade van het balkon zit, lijken ideale elementen voor een advertentiefoto van je huis. Is de lente het ideale moment om je woning te verkopen?

Jan Witte van KW Makelaars uit Sommelsdijk merkt ieder jaar dat het aanbod in de lente toeneemt. "In het voorjaar, vooral in maart, krijgen wij de meeste verkoopopdrachten binnen. Net als na de zomervakantie, dan ontstaat er weer een nieuwe piek."

De data van het Kadaster bevestigen dat beeld. In de maanden mei en juli vinden de meeste overdrachten plaats; de woningen zijn een paar maanden daarvoor verkocht. "Door de huidige krapte is de golf niet zo sterk", zegt makelaar Dennis van den Heuvel van het makelaarskantoor Domicilie in Ede. "Toch lijkt het voorjaar een interessante periode voor de verkoop. Alles oogt aantrekkelijker, mensen hebben meer energie en zijn misschien geneigd om meer impulsieve aankopen te doen. Al is dit lastig uit te drukken in euro's."

Beide makelaars benadrukken de waarde van goede foto's. Zo hanteert Van den Heuvel bij zijn bedrijf de regel dat er geen foto's in de sneeuw worden gemaakt. "Dat ziet er niet uit, zo krijg je niet de juiste indruk van een huis. Dan komen we een weekje later wel terug." Op het kantoor van Witte heeft zijn collega Fleur de taak om het huis optimaal voor te bereiden op de fotosessie. "Denk dan niet aan roze kussentjes, maar vooral aan leegmaken."

'Ze nemen je mee in een minireis door het huis'

Andries van der Leij doet hersenonderzoek naar de invloed van beelden in marketing op het gedrag van mensen. "Verkoopfoto's moeten je als potentiële koper een verhaal vertellen. Zie ik mezelf daar wonen?", zegt Van der Leij.

Bij goede beelden zie je soms "sfeerachtige nonsens". Bij goede beelden zie je soms "sfeerachtige nonsens". Foto: Domicilie

"Zoals een foto met zicht op de tuin die in bloei staat, een close-up van een oud raamscharnier of een stuk glas in lood. Je denkt dat het er niet toe doet, maar ze nemen je mee in die minireis door dat huis. Daarom wil je ook geen persoonlijke bezittingen zien, want dan krijg je het idee dat je op bezoek bent. Dan zul je jezelf daar minder snel zien wonen."

Zelf twijfelde Van der Leij erover om zijn huis te koop te zetten. Tegen het advies van zijn makelaar in, wilde hij wachten op de lente. "Een kale tuin voelt niet optimistisch. Oude foto's aanleveren, heeft ook geen zin, want dan voelen mensen zich bedonderd: op de foto's staat een tuin in bloei en bij de bezichtiging is het een dooie boel. Mensen hebben liever een bonuskamertje dat ze pas bij de bezichtiging zien, dan een teleurstelling over een ruimte die door de groothoeklens op de foto's veel groter leek."

Of de lente dan het perfecte moment voor de verkoop is? "Met de huidige markt is elk moment het moment om te verkopen", zegt makelaar Witte. Want er kleeft volgens Van der Leij ook een nadeel aan het wachten: "Als iedereen wacht, ben je niet meer uniek met je aanbod. Het gaat ook om de keuzeset."