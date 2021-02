Wat is het beste kinderstoeltje voor je kind? En welk stoeltje heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Gewone kinderstoelen gebruik je tot je kind ongeveer drie jaar oud is. Er zijn ook zogenaamde meegroeistoelen, die je veel langer kunt blijven gebruiken. Een goed stoeltje is natuurlijk veilig en stabiel, maar ook comfortabel.

De Consumentenbond test populaire kinderstoelen op veiligheid, gebruiksgemak en levensduur. De veiligheid wordt gecontroleerd volgens de Europese veiligheidsnorm NEN 14988. Er wordt gekeken naar onder meer stabiliteit, bescherming tegen vallen en onbedoeld inklappen. Ook moeten kleine onderdelen niet makkelijk los kunnen komen.

Een stoeltje van Cybex is de Beste uit de Test. De Beste Koop is een stoeltje van Joie.

De Cybex Lemo Chair is prijzig, maar het is een meegroeistoel waar je heel lang plezier van kunt hebben. Je kunt hem instellen voor baby's, peuters, kinderen en zelfs volwassenen.

Met de veiligheid van deze stoel zit het goed. Maar hij blinkt vooral uit in gebruiksgemak. Hij is makkelijk in elkaar te zetten en je kunt hem zonder gereedschap in hoogte verstellen. Schoonmaken gaat ook heel eenvoudig. En niet onbelangrijk: het comfort voor je kind is heel goed.

Extra accessoires zoals een babyset, tafelblad en kussen moet je los aanschaffen. De stoel is verkrijgbaar in zes verschillende kleuren. De geteste versie is van staal/kunststof, maar hij is ook verkrijgbaar met houten zitting en voetsteun.

Geef je liever wat minder geld uit en hoef je geen meegroeistoel? Dan is dit model van Joie een prima alternatief. Hij is geschikt voor kinderen van zes tot 36 maanden.

De veiligheid is ook bij deze stoel prima in orde. Je zet hem gemakkelijk in elkaar en hij is daarna ook inklapbaar. Je bergt hem dus ook makkelijk ergens op. De stoel heeft kussentjes, dus die hoef je er niet apart bij te kopen.

Nadeel is wel dat de kussentjes wat lastiger schoon te maken zijn. Ze kunnen helaas niet in de wasmachine. Houd er ook rekening mee dat je kind maar tot een gewicht van 15 kg (ongeveer 36 maanden) in het stoeltje kan.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.