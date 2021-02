Van slimme interieurtips tot originele kijkjes in andere levens. De woonprogramma's zijn lang niet meer op één hand te tellen. Welke formats zijn er op Netflix te vinden en welke shows worden het best ontvangen? NU.nl geeft kijktips aan de hand van verschillende categorieën.

Opmerkelijke architectuur en locaties

In The World's Most Extraordinary Homes reist de Britse architect Piers Taylor samen met actrice Caroline Quentin de wereld over op zoek naar bijzondere woonconstructies en -locaties. Zo vinden ze een huis dat is opgebouwd uit vliegtuigonderdelen, excentrieke woningen in Japan en een zwevend zwembad in Spanje. Tot nu toe zijn er twaalf afleveringen verschenen, met verschillende thema's en landen.

Goedkoop en efficiënt wonen

De Japanse bestsellerauteur Marie Kondo werd in 2019 een hype op Netflix, dankzij haar mix van slimme opruimideeën en enthousiasme. Voor wie alle acht afleveringen van Tidying Up with Marie Kondo inmiddels heeft gezien, is er sinds 2020 ook Get Organized with The Home Edit. Daarin vragen beroemdheden zoals Reese Witherspoon en Neil Patrick Harris hulp aan experts bij het herinrichten van kamers.

Intussen gaat Tiny House Nation nog een stapje verder met de efficiëntieslag. Amerikaanse gezinnen bereiden zich in die show voor op hun nieuwe levensstijl in een minihuis. En in How to Live Mortgage Free komen verschillende huiseigenaren die slimme manieren hebben gevonden om hypotheekvrij te leven aan het woord.

Extravagante huizen

De populaire realityserie Selling Sunset volgt een groep vrouwelijke makelaars die peperdure villa's verkoopt aan de elite van Hollywood. Met veel oog voor persoonlijk drama duikt de reeks in de wereld van extravagant onroerend goed. De nieuwere serie Million Dollar Beach House, die in de zomer van 2020 verscheen, heeft een vergelijkbare opzet.

Alles over interieur

Van de buitenkant lijkt het weinig bijzonders te zijn, maar dan gaan de deuren open. Zo begint grofweg iedere aflevering van Amazing Interiors, waarin bewoners laten zien hoe ze hun huizen een bijzondere eigen inrichting hebben gegeven. Van een Amsterdamse woonboot tot mancaves en een speelparadijs voor katten.

Meer strijd is er te vinden in Interior Design Masters, waarin tien deelnemers zich storten op het ontwerpen en inrichten van verschillende ruimtes. Naast het spelelement krijgen kijkers ook een beeld van wat er nodig is bij een verbouwing.

Verbouwen en verhuren

Ook de Australische show Instant Hotel draait om een wedstrijd, ditmaal met teams die hun huis tot hotel hebben verbouwd en elkaars verblijf uittesten. Na jaren van verschillende variaties op televisie blijven bed and breakfasts het dan ook goed doen.

Een ander voorbeeld daarvan is de informatieve reeks Stay Here, waarin een ontwerper en een vastgoedexpert meehelpen om privéwoningen te veranderen in winstgevende vakantieverblijven.

En in de vierdelige serie Cabins in the Wild staan kleine pop-uphotels in Wales centraal, waarbij kijkers ook te zien krijgen hoe er een nieuwe hut wordt gebouwd.