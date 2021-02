Welke condensdroger is de beste? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een condensdroger is een traditionele droger. Het vocht uit de kleding wordt verdampt en opgevangen in een bak of direct afgevoerd naar het riool. Ze zijn een stuk minder energiezuinig dan warmtepompdrogers, maar drogen vaak wel wat sneller en zijn goedkoper in aanschaf.

De Consumentenbond test wasdrogers op onder andere energiegebruik, prestaties en geluid. In totaal zijn 174 wasdrogers getest die goed verkrijgbaar zijn.

Van de 27 geteste modellen binnen de categorie condensdrogers is een machine van Siemens de Beste uit de Test. Een wasdroger van Beko is de Beste Koop.

Deze condensdroger van Siemens is met een 6,5 de Beste uit de Test. Alle condensdrogers scoren relatief laag. Dat komt vooral door het hoge energieverbruik. Ze zijn niet bepaald zuinig en dat telt mee in het eindresultaat.

De droger doet wat hij moet doen. De was is goed droog zodra het programma klaar is. De trommel heeft een capaciteit van 7 kilo.

Zodra de condensbak vol zit, geeft hij een seintje. Je kunt hem ook direct op de waterafvoer aansluiten, zodat het vocht direct wordt afgevoerd naar het riool.

Hij blinkt uit in droogsnelheid. Een lading katoen is in zo'n 75 minuten kastdroog en dat is erg snel.

Een nadeel is dat hij veel lawaai maakt. Ook is er geen verlichting in de trommel.

Deze droger van Siemens heeft een broertje van Bosch die technisch gelijk is: Bosch WTN83202NL.

Er kwamen meer condensdrogers als Beste uit de Test. We lichten hier de droger uit die het laagst geprijsd is.

Dit model van Beko is goedkoper dan die van Siemens en heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Wat betreft prestaties verschillen ze niet veel van elkaar. Drogen doen ze ongeveer even goed en ook dit model heeft een capaciteit van 7 kilo.

De Beko is wel iets langzamer dan de Siemens en scoort iets lager op gebruiksgemak.

Zodra de condensbak vol zit, geeft hij dat aan. Je kunt hem ook direct op de waterafvoer aansluiten.

Net als de Siemens scoort het apparaat erg laag op energieverbruik en maakt hij veel lawaai. Hij heeft wel verlichting in de trommel.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.