Ruil je dikke wanten maar in voor een set tuinhandschoenen, want er wordt voor dit weekend prachtig weer verwacht. Dat zal voor meer mensen aanleiding zijn om met de tuin aan de slag te gaan. Wat kun jij nu al doen om goed voorbereid het voorjaar in te gaan?

"Zodra afgelopen week de sneeuw begon te smelten, gingen mensen meer voorjaarsartikelen en tuinmeubelen bestellen", vertelt Lobke Samallo van Intratuin Nederland. "Bij de afhaalservice komen voorjaarsbestellingen voor violen en bollen op pot, zoals narcissen, binnen."

Als mensen wat meer kleur in de tuin willen, kunnen ze volgens Samallo het best beginnen met violen. "Die kunnen tegen lichte nachtvorst, dus die zijn bestemd tegen de eventuele koude nachten die nog komen. Ook narcissen en de zogenaamde primula's, de sleutelbloem, zijn geschikt om nu al in de tuin te planten."

Klusjes voor het weekend Begin nu alvast met het planten van je haag

Bestel de zomerbollen, zodat je die op tijd in huis hebt

Installeer een klimrek voor klimplanten

Slijp de snoeischaar, heggenschaar en spade

Breng de grasmaaier weg voor een onderhoudsbeurt

Knip dorre restanten van planten weg met een heggenschaar; laat de restanten vooral liggen, ze verteren vanzelf

Geef rozen een extra portie compost

Een andere geschikte klus voor een zonnige februarimiddag, is volgens vtwonen het verspreiden van goed verteerde compost door de tuin. Geef rozen een extra portie en voorzie ook het gazon van een dun laagje.

"Ook is dit het moment om je moestuin te voorzien van een laag stalmest. Dat is een goede, vruchtbare basis", zegt tv-tuinman Lodewijk Hoekstra. Het is volgens hem nog te vroeg om verder met de moestuin aan de slag te gaan. Het kan nog erg koud worden 's nachts, en daar zijn de plantjes te kwetsbaar voor. Wel is het een idee om vast te beginnen met zaaien.

Dat geldt behalve voor de moestuin ook voor wilde bloemen in de tuin, en het gazon kan ook worden gezaaid. De zaden zijn zeker bestemd tegen eventuele koude nachten.

'Begin vast met opruimen, snoeien en vegen'

Dit is hét weekend om je voor te bereiden op het voorjaar, aldus Hoekstra. "Begin vast met opruimen, snoeien en vegen." Ook kunnen mensen vast gaan nadenken over de inrichting en eventuele herstructurering van de tuin. "Dit is het goede moment om planten te verplaatsen, omdat ze nu nog in winterslaap zijn. Nu zit er geen groei in. Midden in de zomer moet je dat niet doen, dan gaan ze vaak snel dood."

Een handige richtlijn? Hoekstra: "Zodra het warmer wordt, gaat de natuur ontluiken. Vanaf het moment dat planten in het blad staan en zijn uitgelopen, kun je ze beter in de grond laten staan."