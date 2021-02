De lage temperaturen zorgen deze week voor vervelende situaties in Nederlandse huizen en de ellende is nog niet voorbij, zo waarschuwen loodgieters en verzekeraars. Als de dooi inzet, ontstaan mogelijk lekkages. "We gaan een hectische week tegemoet."

Interpolis heeft van zondag tot en met donderdag al bijna vijftienhonderd claims van reparaties aan huis binnen, zo laat de verzekeraar weten in een reactie op vragen van NU.nl. De meeste schade ontstond in de provincies Overijssel en Gelderland.

Het aantal claims gaat zich nog uitbreiden, vermoedt Interpolis. "De meest voorkomende schades bij sneeuwval en strenge vorst treden op als de dooi wordt ingezet. Het smeltwater dat vrijkomt kan overlast veroorzaken bij snelle dooi", zegt een woordvoerder.

Vooral als het gaat dooien, ontstaan lekkages

"We gaan een hectische week tegemoet", zegt Koen Molderink van Dagtechniek Enschede. "We hebben veel jachtsneeuw gehad, dat tussen allerlei kieren en gaten is terechtgekomen. We krijgen daardoor meldingen van mensen die nog nooit een lekkage hebben gehad. Vooral als het gaat dooien, ontstaan lekkages. Mijn advies zou zijn om alsnog zoveel mogelijk sneeuw van het dak te halen of laten halen door professionals als dat veiliger is."

De sneeuw die door de winterzon smelt, kan door de strenge vorst opvriezen in de afvoer, legt Molderink uit. "Het hoopt zich op en er kan druk ontstaan. Pas als het gaat dooien, kan het zorgen voor schade of lekkage."

Vooral leidingen in onverwarmde ruimtes als de kelder en de schuur kunnen bevriezen, beaamt Rianne Veerman, verzekeringsexpert bij vergelijkingssite Independer.nl. "Misschien komt het dit jaar wel iets minder voor omdat mensen over het algemeen thuis zijn. Eerdere jaren kregen we veel meldingen en vragen als mensen terugkwamen van wintersport. Dan had hun verwarming de hele week uit gestaan."

Als het huis goed is onderhouden, ben je in principe verzekerd tegen vriesschade via de opstalverzekering, zegt Veerman. "De verzekeraar schakelt een expert in die bepaalt of gebrek aan onderhoud een rol heeft gespeeld bij de schade. Als er schade is aan meubilair dankzij de lekkage, moet je de inboedelverzekeraar inschakelen."

Maatregelen om schade te voorkomen volgens Interpolis en Independer