Een verstopt toilet, water in de woonkamer of bevroren leidingen. In sommige gevallen wil je zo snel mogelijk hulp hebben. Geld is dan even minder belangrijk. En dat is precies waar malafide loodgietersbedrijven misbruik van maken. Wat kun je doen om jezelf daartegen te wapenen?

In een recente uitzending van Opgelicht?! werd duidelijk hoe verschillende bedrijven er via legale én illegale wegen voor zorgen dat hun advertenties bovenaan verschijnen in Google. Dat mag misschien veel geld kosten, maar die bedragen worden ook met gemak terugverdiend. Een ontstoppingsklus waar meer dan 1.000 euro voor gerekend wordt, is geen uitzondering. En dat terwijl zo'n opdracht volgens de Consumentenbond maximaal 185 euro zou moeten kosten.

Robert Schmidt, die als eigenaar van loodgieter.nl met vaste prijzen werkt, vertelt over een recente klant met een verstopte keukenafvoer. "Ze had eerst een ander bedrijf laten langskomen, dat ruim 4.000 euro rekende. Uiteindelijk bleek die afvoer nog steeds verstopt te zijn en was er een extra lekkage bovenop gekomen. De buizen waren zonder lijm weer in elkaar geklikt."

"Vaak zijn dit soort mensen helemaal geen loodgieters", aldus Schmidt. "Jonge mannen, die nauwelijks een opleiding hebben gehad. Ze hebben meestal wel de juiste apparatuur, maar snappen maar half hoe ze die moeten gebruiken. Dat interesseert ze waarschijnlijk ook niet. Het is gewoon snel verdiend. Als je het handig aanpakt, kun je twintig ontstoppingen op een dag doen."

Zo vind je een betrouwbare loodgieter Kijk verder dan de eerste hits op Google.

Vraag bekenden naar goede ervaringen.

Controleer de bedrijfsnaam via Klachtenkompas en probeer reviews te vinden.

Eerlijke bedrijven geven bij het eerste telefoongesprek al een heldere prijsindicatie.

Vraag om een bevestiging per e-mail.

Een eenvoudige ontstoppingsklus duurt maximaal een half uur en kost gemiddeld 120 euro.

Zoek vast rond in je vrije tijd, zodat je in noodgevallen geen verkeerde beslissingen neemt.

Consumentenbond ontvangt veel klachten over loodgieters

Ook de Consumentenbond weet welke problemen er op de loodgietersmarkt spelen. "We krijgen hier veel klachten over", vertelt woordvoerder Gerard Spierenburg. "Mensen zijn in nood en denken er van tevoren niet aan om goede afspraken te maken over wat ze gaan betalen. Zeker als je dan ter plekke afrekent om ervan af te zijn, wordt het heel lastig om je geld nog terug te krijgen."

Schmidt legt uit dat bewoners vaak wordt gevraagd een formulier te ondertekenen. "Meestal voelt dat ook nog intimiderend, omdat ze met twee man aanwezig zijn. Dat formulier wordt in feite een blanco cheque, waar het eindbedrag pas later op komt te staan. Ontstoppingsveren worden bijvoorbeeld per meter gerekend. En dan zie je opeens tientallen meters op de factuur staan."

Kijk uit voor kleine lettertjes

Een tweede probleem van zulke formulieren zijn de kleine lettertjes. Zo zag NU.nl een factuur waarin de monteur zichzelf niet aansprakelijk stelde voor schade aan de riolering. "Dat is belachelijk", reageert Spierenburg. "Stel je voor dat iemand je waterleiding afbreekt. Hier moet je absoluut niet mee akkoord gaan. Maar tegelijkertijd realiseer ik me dat je heel sterk in je schoenen moet staan om het te weigeren. In een noodgeval hoop je misschien dan gewoon op het beste."

“Schakel een erkende loodgieter uit de omgeving in, met een bekend adres.” Dick Reyman, Techniek Nederland

Ook branchevereniging Techniek Nederland merkt welke problemen er op de markt ontstaan, voor zowel consumenten als eerlijke bedrijven. "Ook al heb je haast, doe toch even een check", adviseert woordvoerder Dick Reijman. "Schakel een erkende loodgieter uit de omgeving in, met een bekend adres. Die kom je in Google vanzelf tegen als je naar beneden scrolt."

Ook bij lokale bedrijven is nog waakzaamheid geboden. "Laat je via zoekmachines niet voor de gek houden door een regionaal telefoonnummer", waarschuwt Reijman. "Je denkt misschien dat je een loodgieter bij jou in de buurt te pakken hebt, maar vaak gaat het om bedrijven die slimme trucs uithalen. Controleer vooraf welke prijzen er worden gerekend. Een betrouwbare loodgieter geeft altijd een eerlijke kostenindicatie."