Nu we aan huis gekluisterd zijn, begint het misschien wel te kriebelen en wil je je huis gaan verbouwen. Zeker nu het RTL-programma De Perfecte Verbouwing tot enthousiasme en inspiratie leidt. Deze architecten vertellen over een bijzondere opdracht uit hun carrière waarbij het huis in kwestie een complete metamorfose kreeg.

Architect Gabriël Korenhof van het Fundament Architectuur was betrokken bij de renovatie van een karakteristieke, maar schattige jarenvijftigwoning in Winterswijk. "In het huis woonde een jong gezin met twee kinderen, maar dat werd te krap. De kinderen wilden een plek om te gamen en de was lag in de woonkamer."

"Het moest één geheel worden met als hoofdrolspeler de hoofdwoning", vertelt Korenhof. "We hebben aan de rechterzijde van het huis een uitbouw met dikke wand toegepast. Niet aan de achterkant, want we wilden de tuin zoveel mogelijk behouden."

Aandachtspunten versterken om er één geheel van te maken

Om er één geheel van te maken, zijn de aandachtspunten die de woning zo mooi maken nog eens versterkt. "Dat hebben we gedaan door de bruine woning te keimen (af­wer­ken met mi­ne­ra­le verf, red.) met een witte tint en de kenmerkende accenten in een andere kleur te schilderen, zoals de omlijsting van de voordeur en de ramen."

Bovendien is het contrast tussen oud en nieuw heel subtiel geaccentueerd door een frisse grijze kleur op de aanbouw.

'Het was al niet zo'n poppenhuisje'

Met de aanbouw hebben de huiseigenaren zo'n 16 vierkante meter gewonnen. In totaal is het huis nu 160 vierkante meter groot. "Het was al niet zo'n poppenhuisje om mee te beginnen", geeft Korenhof toe.

De aanbouw biedt ruimte aan een tv- en gamekamer. Ook is de gehele begane grond gerenoveerd.

'Lange raamstroken vormen een fraai detail'

De twee lange raamstroken met een schuin aflopende negge vormen een bijzonder detail van de uitbouw. Een negge is de ruimte tussen het metselwerk en de voorkant van het kozijn. "Het is een fraai detail, want door de negge lijken de ramen optisch groter en door de schuine aflopende randen, komt de avondzon diep de woning binnen."

De aannemerskosten van de aanbouw zullen rond 125.000 euro hebben gelegen, denkt Korenhof. Maar dan ben je er nog niet, want bij deze woning zijn ook de vloeren, de keuken en badkamer aangepakt.

Echtpaar had grootse verbouwplannen

Architect Katrien Koppers van Katrien Koppers Architectuur was in 2011 verantwoordelijk voor de renovatie van een groot woonhuis in Bunnik. "Het huis was net gekocht door een echtpaar uit Utrecht. En zij hadden grootse verbouwplannen", vertelt Koppers.

"Ze waren gecharmeerd van de ruime achtertuin en de patio. Maar minder van de smalle keuken, de kleine eetkamer en het gebrek aan licht. Dat wilden ze oplossen door aan te bouwen."

'Binnen en buiten lopen meer in elkaar over'

Het huis in Bunnik werd uitgebreid met twee serres met glazen wanden en glazen plafonds: één in de achtertuin en één in de patio (binnenplaats). Daarmee haalde de architect veel licht naar binnen.

"Binnen en buiten lopen veel meer in elkaar over. We wilden meer contact met de mooie achtertuin en dat is gelukt."

Dak optillen om de woning lichter te maken

De woning was voor de verbouwing ietwat gedateerd, onder andere vanwege de lage plafonds en de donkere kozijnen. Daarom is het dak opgetild, waarmee je een woning doorgaans ruimer en lichter maakt.

Zo is de eetkamer die de bewoners te klein en donker vonden, veel dieper en hoger geworden. Een belangrijke aanpassing was het schilderen van de kozijnen. De uitbreiding zorgt voor 40 vierkante meter extra.