Veel huiseigenaren ontvangen binnenkort de nieuwe woningwaardering die de gemeente heeft opgesteld inclusief de aanslag voor gemeentelijke woonlasten. Dit jaar is de WOZ-waarde waarschijnlijk een stuk hoger dan vorig jaar en dat kan woningeigenaren voordeel opleveren.

De geactualiseerde WOZ-bepaling is hét moment om te bekijken of de risico-opslag op de rente omlaag kan, meent vergelijkingssite Independer.nl.

Het gaat daarbij om een renteopslag voor het risico dat het onderpand minder waard wordt dan het uitstaande hypotheekbedrag. Een risico-opslag zit doorgaans op alle woningen zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dit jaar is de gemiddelde WOZ-waarde met 7 procent gestegen. Het meetpunt is januari 2020, de waardes lopen dus altijd een jaar achter.

Independer vroeg ruim vijftienhonderd klanten of ze weleens met hun hypotheekverstrekker contact hebben opgenomen om te bekijken of de risico-opslag omlaag kan. 74 procent liet weten nog nooit die stap te hebben gezet en 66 procent kende het begrip risico-opslag niet.

Veel hypotheekverstrekkers lopen er ook niet mee te koop en vragen hun klanten om zelf contact op te nemen als ze denken dat ze recht hebben op een lager rentepercentage.

Rente kan tot wel 0,4 procent omlaag als risicoklasse verandert

"Maar wat je kunt doen, is vrij simpel", zegt hypotheekdeskundige Marga Lankreijer-Kos van Independer. "Bekijk de nieuwe WOZ-waarde en de hypotheekstand. Als je net het huis hebt gekocht, is dat bedrag vaak nagenoeg gelijk. Maar gedurende de looptijd los je af én kan het dus zijn dat het huis meer waard is geworden. Bel met de hypotheekverstrekker en vraag of ze de hypotheek al in een andere risicoklasse kunnen indelen. Als dat zo is, kan de rente wel één tot drie tienden naar beneden, soms zelfs met 0,4 procent. Op een bedrag van 200.000 euro is 0,4 procent 800 euro bruto per jaar."

Bij het verlagen van de rente gaat het maandbedrag ook naar beneden. De renteverlaging staat los van de lage rentes die momenteel gelden voor nieuwe hypotheken. De Hypotheekshop berichtte vrijdag over nieuwe renteverlagingen voor consumenten die net een huis hebben gekocht of hun huidige hypotheek oversluiten. Die verlagingen zijn het gevolg van concurrentie en de lagere overdrachtsbelasting. "Als je je hypotheek wil oversluiten voor een lagere rente, moet je vaak nog een boete betalen. Dat heeft wat meer voeten in aarde", aldus Lankreijer-Kos.

Verschil in heffingen is vaak kleiner dan hypotheekrentevoordeel

Het kan natuurlijk ook zijn dat je als huiseigenaar niet blij bent met de hogere WOZ-waarde. Hoewel het niet per se betekent dat je meer aan gemeentelijke heffingen moet gaan betalen, adviseert Vereniging Eigen Huis contact op te nemen met het loket van de gemeente als je denkt dat je te veel belasting moet betalen. Gemeenten maken immers een inschatting op basis van verkochte huizen in de omgeving, maar soms verschillen huizen van elkaar.

"Je kunt er op twee manieren naar kijken", zegt Lankreijer-Kos. "Een hogere WOZ kan betekenen dat je meer belasting betaalt, maar ook dat je de rente omlaag kunt brengen. Dat bedrag is vaak groter dan het bedrag dat je bespaart op lokale belastingen. Als je nou denkt dat het huis zelfs méér waard is dan de WOZ-aanslag aantoont, kun je een taxateur laten langskomen om het huis hoger te waarderen. Dat kost weliswaar een paar honderd euro, maar als de risico-opslag ver genoeg omlaaggaat, kan dat lonend zijn."

Voor huiseigenaren met spaarhypotheken is het meestal niet gunstig om de rente te verlagen.