Met de krapte op de woningmarkt mogen huurders zich tegenwoordig gelukkig prijzen als er iets vrijkomt. Opmerkelijke regels in het huurcontract worden dan nog weleens voor lief genomen. Hoe ver gaat dat? En wat kun je als huurder doen?

Na een rondvraag van NU.nl komen er uiteenlopende kwesties bovendrijven. Zo moesten meerdere huurders van zelfstandige woonruimtes tekenen voor een verbod op huisdieren of samenwonen, of een verbod op contact met huurteams. Het komt zelfs voor dat baby's niet zijn toegestaan.

In 2019 liet minister Kajsa Ollongren al weten dat een huurcontract met een babyverbod in strijd is met het grondrecht op gezinsvorming. Alleen bij ernstige overlast kan de rechter het huurcontract ontbinden. Maar hoe zit het met andere contractpunten, zoals het verplicht overhandigen van salarisstroken of het verbod om in je eigen huis te roken?

Afspraken in huurcontract niet per se dwingend

Huurrechtadvocaat Thijs van Zijl legt uit dat regels in een huurcontract niet dwingend hoeven te zijn. "Je kunt in principe van alles afspreken. Maar als zo'n afspraak in strijd is met de wet, kan een huurder een bepaling vernietigen na het tekenen van het contract." Oftewel: vrijheidsbeperkingen uit het contract die onwettig zijn, kun je negeren.

Intussen kan een verhuurder zelf ook actie ondernemen, legt Van Zijl uit. Wie bijvoorbeeld tegen de afspraken in toch een huisdier houdt, kan in theorie zonder huurcontract komen te staan. Maar dit juridische conflict moet uiteindelijk door een rechter worden beslecht. "Een rechter toetst dan of de tekortkomingen ernstig genoeg zijn om je contract te ontbinden. Een hond kán immers overlast veroorzaken. Maar in veel gevallen zal een rechter niet zo snel overgaan tot ontbinding. Het woonbelang van de huurder weegt immers zwaar."

Een uitzondering daarop zijn tijdelijke huurcontracten. "De verhuurder kan zo'n contract eenvoudig beëindigen", legt Van Zijl uit. "Wat vervolgens vaak gebeurt, is dat voor een volgende huurder het maandbedrag omhoog gaat."

SP wil dat huurders naar Huurcommissie kunnen stappen

Vooral huurders in de vrije sector (boven de sociale huurgrens van 752,33 euro) staan met lege handen als hun tijdelijke contract niet wordt verlengd omdat ze contractafspraken niet nakomen. Onder die grens kunnen huurders nog naar de Huurcommissie stappen als er onenigheid is over onderhoud of servicekosten.

"Maar in de vrije sector zijn er eigenlijk geen regels, en daar maken verhuurders misbruik van", zegt Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid namens de SP. "Die vragen huurders om door allerlei hoepeltjes te springen, want voor jou tien anderen. Woningnood is het achterliggende probleem."

De SP'er noemt het "belachelijk" dat huurders van zelfstandige woonruimtes geen huisdier zouden mogen hebben. "Als je een woning deelt, is het nog te begrijpen. En acht husky's in een bovenwoning kan ook niet de bedoeling zijn. Maar dit gaat om normale dingen waar een verhuurder niets over te zeggen heeft." Wat Beckerman betreft moeten alle huurders voor dit soort zaken bij de Huurcommissie terecht kunnen. "En het is duidelijk dat we van die tijdelijke huurcontracten af moeten. Die hebben de rechten van huurders uitgehold."

Maandag debatteert de Tweede Kamer over de Woningwet. Verschillende partijen, waaronder de SP, gaan dan in ieder geval proberen om de sociale huurgrens naar boven bij te stellen.