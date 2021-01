Dat de huizenprijzen in heel Nederland al jaren omhooggaan, is geen nieuws meer. Maar waarom wordt op het ene huis meer geboden dan op een vergelijkbaar huis verderop in de straat? En hoe zorg je ervoor dat de waarde van jouw huis kan stijgen voor de verkoop?

"Een aanbouw, een pui en een dakkapel zijn de bekende voorbeelden", zegt makelaar en taxateur Evelien Ploegmakers. Ook een extra kamer of meer vierkante meters zijn vanzelfsprekende pluspuntjes. Die investeringen betalen zichzelf bij verkoop terug. "Maar duurzaamheid blijft ook een belangrijk speerpunt. Dat is tegenwoordig niet meer weg te denken."

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) stelt vanaf 1 juli als richtlijn dat taxatierapporten meer maatwerk worden en dat duurzaamheid daar een belangrijkere rol in gaat spelen. "We kijken ook naar gezondheid en leefklimaat. Het isoleren van je woning kan een goede optie zijn om je woningwaarde te verhogen. Je kunt een investering nooit een-op-een doorberekenen in de woningwaarde, maar dat de waarde omhoog gaat staat vast."

Makelaars werken met verkoopstylisten

Toch zijn er ook cosmetische ingrepen die kunnen helpen. Makelaars werken daarvoor samen met gespecialiseerde verkoopstylisten. Ploegmakers: "De eerste indruk is superbelangrijk. Internet was al niet meer weg te denken, maar is nu belangrijker dan ooit. Mensen maken hun keuzes vaak al op basis van wat ze op foto's en video's zien. Een fysieke bezichtiging is vaak puur nog voor de bevestiging van je gevoel."

De slaapkamer op de foto boven dit artikel nadat die is aangepakt. De vraagprijs is 5.000 euro verhoogd door de makelaar. En de woning is ruim boven de vraagprijs verkocht. De slaapkamer op de foto boven dit artikel nadat die is aangepakt. De vraagprijs is 5.000 euro verhoogd door de makelaar. En de woning is ruim boven de vraagprijs verkocht. Foto: Fraai Verkoopstyling

Niet eerder waren er zoveel bezichtigingen als in 2020: namelijk gemiddeld 18,6 per woning. Dus werkt Ploegmakers regelmatig samen met verkoopstyliste Margriet van der Tas. "Mensen denken vaak dat verkoopstyling duur is, maar het levert juist geld op", zegt Van der Tas. "Ik probeer met weinig geld een woning er zo perfect mogelijk uit te laten zien voor de verkoop."

Vóór het stylen. Vóór het stylen. Foto: Fraai Verkoopstyling

Dat kan zijn door een muur een andere kleur te verven omdat het huis daardoor groter lijkt, maar ook door de meubels simpelweg anders in te delen. Door rust, ruimte, sfeer, meubelindeling en kleurgebruik geef je een koper direct het juiste gevoel. Een huis dat na een half jaar nog geen bod had gehad, hebben we op die manier binnen twee weken verkocht voor de vraagprijs. Het kostte de eigenaar in totaal zo'n 2.000 euro. Dat weegt niet op tegen het alternatief: de vraagprijs laten zakken.