Wat is de beste warmtepompdroger? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een warmtepompdroger is een speciale condensdroger die veel energiezuiniger is dan de traditionele condensdroger en de luchtafvoerdroger. Daarom raadt de Consumentenbond dit type aan. Warmtepompdrogers zijn wel een stuk duurder in aanschaf en doen langer over het drogen.

De Consumentenbond test verschillende soorten wasdrogers op onder meer droogprestaties, gebruiksgemak en energieverbruik. Er zijn totaal 144 warmtepompdrogers getest die goed verkrijgbaar zijn.

Twee warmtepompdrogers van AEG zijn Beste uit de Test. We bespreken hier de variant die 50 euro duurder is en die je daardoor wel met een app kunt bedienen. Een model van Beko is Beste Koop.

Deze wasdroger scoort goed op elk onderdeel, in het bijzonder op droogprestaties en energieverbruik. Ook de droogsnelheid is bovengemiddeld. Het enige testoordeel dat een klein beetje achterblijft is dat voor de geluidsproductie.

Deze AEG T9DEN87CC is een recente wasdroger, maar is moeilijk verkrijgbaar en regelmatig uitverkocht. Maar als je hem te pakken krijgt, heb je wel een machine die goed scoort op energiezuinigheid en gebruiksgemak. Hij haalt ook een ruime voldoende op droogsnelheid.

AEG verkoopt voor 50 euro minder een bijna exacte kopie van dit apparaat. Het enige verschil is dat je de goedkopere variant alleen op de machine zelf kunt bedienen. Voor 50 euro meer kun je hem ook via een app bedienen.

Handig om te weten: Een AEG-droger wordt gemiddeld na elf jaar vervangen.

De Beko DR 8534 GXO is Beste Koop. Hij is (relatief) goedkoop in aanschaf en zuinig in gebruik. Daarom scoort hij zeer goed voor energieverbruik.

Nadeel van deze droger is dat de droogsnelheid een beetje achterblijft. Hij haalt ook een onvoldoende voor geluidsproductie.

Opvallend punt: draairichting deur is niet aanpasbaar (rechts).

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.