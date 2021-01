Wat is de beste wasmachine voor een huishouden van vijf personen of meer? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Hoeveel een wasmachine aankan voor een huishouden vanaf vijf personen verschilt behoorlijk. Vaak past er 8 kilo in de trommel. En soms ook wel 17 kilo.

De Consumentenbond test verschillende soorten wasmachines op onder meer schoonwassen, spoelen, centrifugeren, energie- en waterverbruik en programmaduur. Er zijn in totaal honderd wasmachines voor vijf personen of meer getest die goed verkrijgbaar zijn.

Binnen deze categorie zijn twee gelijke modellen van Miele de Beste uit de Test. We bespreken een van de twee modellen. Een model van Siemens is de Beste Koop.

Deze wasmachine van Miele is geschikt voor 9 kilo wasgoed en heeft veel wasprogramma's. Je kunt speciaal wasmiddel doseren met Miele capsules, CapDosing.

Er zijn weinig aspecten níét goed aan deze wasmachine. Hij wast prima je katoenen of synthetische wasgoed schoon. Ook centrifugeert hij als de beste, met maximaal zestienhonderd toeren. De machine heeft een goede balans gevonden tussen schoonwassen, maar ook enigszins zuinig omgaan met energie en vooral water.

Heb je wat geld te besteden, dan is deze wasmachine een prima keus. De was komt schoon én behoorlijk droog uit de trommel. Hij laat vrijwel geen steken vallen. Met alle opties die de machine heeft zit er vast een favoriete instelling voor je bij. Let er wel op dat de deur van de wasmachine naar rechts opengaat.

Alleen het spoelen zou misschien beter mogen, maar ook op dat vlak scoort de wasmachine nog steeds ruim voldoende.

Ben je op zoek naar een goede wasmachine voor een wat lagere prijs, dan is deze Siemens een mooi alternatief.

De Siemens WM14UU00NL heeft een trommelinhoud van 9 kilo. Hij wast katoen goed schoon op een temperatuur van 40 graden. Op dezelfde temperatuur wordt ook synthetische was goed schoon. Daarnaast centrifugeert deze Siemens goed en hij heeft een koolborstelloze motor. Minpuntje: hij maakt best veel lawaai.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.